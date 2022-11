Catalina Pulido dio a conocer la millonaria cifra que le adeudan en pensión de alimentos

Catalina Pulido llegó a un acuerdo judicial con su ex pareja porque no le iba a pagar la pensión que le debía. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 15 de noviembre 2022 · 12:05 hs

María Catalina Pulido Anker, conocida simplemente como Catalina Pulido, actriz y panelista de Las Indomables, reveló recientemente la millonaria cifra que le adeudan en pensión de alimentos por sus dos hijos.

En el más reciente episodio del programa que conduce junto a Patricia Maldonado, abordaban las recientes declaraciones de Savka Pollak, quien aseguró que su ex pareja le debe $100 millones respecto a lo mismo.

“¿Cuánto te deben a ti?”, le preguntó la otrora cantante a su compañera de labores. “A mí me deben $82 millones. No, ahora debe estar en 86…”, respondió Catalina Pulido, descolocando a Maldonado.

En ese minuto, la animadora y actual panelista de Tal Cual le consultó a la actriz si creía que iba a recibir ese dinero, a lo que ella aseguró que no. De igual manera, su abogado solicitó que su ex pareja no pudiera sacar los retiros del 10%.

“Por eso te digo, los tribunales de familia valen callampa. ¿Por qué a Savka le deben 100 millones? ¿Por qué a mí me deben? ¿Por qué a todo el mundo le deben? Está lleno de papitos corazón. El 85% de los papás de este país no pagan la pensión de alimentos. ¿Por qué tú llegas a deber esa cantidad?”, reflexionó Catalina Pulido, molesta.

La crítica de Catalina Pulido

La integrante de Las Indomables confirmó que no fue ella quien pidió el monto que deben pagarle, sino que fue el tribunal el que lo determinó. De igual forma, criticó a aquellos padres que no pueden pagar la pensión de alimentos, invitándolos a no aportar en la crianza de los hijos si no cumplen con esto.

“El kilo de guagua es caro. Y los cabros comen, van al colegio y se tienen que recrear. Gracias a Dios a mí siempre me fue bien. Yo ya me aburrí, ya ha estás alturas, ya chao, ya tiré la esponja, no me interesa”, admitió.

Catalina Pulido agregó que “el tribunal acá también tiene responsabilidad, no sé, algo hay que hacer para que los papás paguen, lo que sea. Porque uno no le puede decir al cabro chico, oye, no, sabes que no tengo plata, hoy día no vas a tomar leche”.

“Hay unos hombres que tienen la capacidad de importarles tres hectáreas de… si tu no hijo no tiene que comer. Las mamás siempre son, algunas, no todas, las que finalmente, como sea, salen al paso”, remató.

Catalina Pulido, para cerrar el tema, señaló que había llegado a un acuerdo judicial con su pareja ya que “no me va a pagar”.