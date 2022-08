Catalina Pulido explicó por qué no mostró su casa en La Divina Comida: "Dejaron todo sucio"

Catalina dijo que por un tema de energías, a su casa no entra nadie que ella no quiera. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 10 de agosto 2022 · 11:00 hs

La mala experiencia que tuvo la primera vez que participó en La Divina Comida, llevó a la actriz Catalina Pulido a recurrir a la casa de sus suegros para tomar parte otra vez en el estelar de Chilevisión.

Así lo reveló la animadora durante el programa por Youtube Las Indomables, junto a Patricia Maldonado.

En la ocasión, la colorina actriz contó que cuando le propusieron que tomara parte otra vez lo pensó harto por lo que vivió la vez anterior.

"Ayer mi criticaban porque yo no había mostrado mi casa, que era la casa de mis suegros", comenzó señalando Catalina Pulido.

"Esto no es con el afán de pelar, por favor. Es otro equipo, pura buena onda", dijo a continuación, sobre la producción del programa de Chilevisión.

Y fue entonces cuando le reveló a Patricia Maldonado que "la primera vez que yo fui a La Divina Comida, aparte de que estuvieron como hasta las 5 de la mañana, no se portaron muy bien´".

Y de inmediato detalló que "me dejaron todo sucio, rompieron un cuadro y quebraron una foto de mi hijo".

Energías

Catalina Pulido le dijo en ese momento a Patricia Maldonado que, aunque ella no creyera en ese tipo de cosas, "yo soy muy de las energías. A mi casa no entra nadie, absolutamente nadie que yo no quiera", recalcó la actriz.

"Para mí la energía de mi casa es fundamental", explicó la actriz. Y a los que no lo sabían, les reveló que "yo soy muy cuática en ese sentido. Me gusta meditar, me gusta mi silencio. Me gusta mi privacidad, me gusta mi intimidad y no soporto que me invadan".

"Entonces, tener en mi departamento a 50 personas que yo no conozco, y además molestar a los vecinos, a mí personalmente no me gusta", manifestó Catalina al explicar por qué no hizo el programa en su casa.

"Obviamente, ya que mi suegrita me dijo que las puertas estaban abiertas...", cerró su explicación la animadora.