Catalina Pulido recordó incómodo episodio con Mauricio Pesutic: "Le pegué una cachetada"

26 de septiembre 2022 · 12:24 hs

María Catalina Pulido Anker, actriz y panelista de Las Indomables, volvió a referirse a Mauricio Pesutic, tras la crítica que le dedicó hace unos días por dar cuenta de su delicada situación económica.

El pasado jueves en Las Indomables, la compañera de labores de Patricia Maldonado manifestó su molestia con las declaraciones del actor en Buenas Noches A Todos.

“Está lloriqueando y no sé por qué. Tiene una fortuna de 700 millones pesos y anda lloriqueando”, lanzó en esa oportunidad.

Pulido acusó a Pesutic de haber ganado cuatro millones de pesos mientras trabajó en TVN y si ahora tenía problemas económicos, “eso es culpa tuya mijito”.

“Me carga la gente que lloriquea por redes sociales. Yo creo que una persona sana, ¿puede hacer otra cosa que no sea actuar? Yo soy capaz de trabajar en una pizzería haciendo pizza”, remató.

El relato de Catalina Pulido

A días de ello, Catalina Pulido nuevamente se refirió en duros términos a Mauricio Pesutic, recordando una incómoda situación que vivió con él años atrás.

El hecho ocurrió el año 2000, cuando ambos formaban parte del elenco de Santoladrón de TVN, por lo que alojaban en un hotel en Concepción debido a las grabaciones en caleta Tumbes.

En conversación con ADN Radio, aseguró que “una vez le pegué una cachetada eso sí porque me agarró el poto”.

“Estábamos en el comedor del hotel de Concepción (…) Pero estaba arriba de la pelota. Así que bueno… Sin comentarios. Se excusó que cuando viaja en avión, tenía que emborracharse”, indicó.

En dicha entrevista, además, Catalina Pulido volvió a criticar a Mauricio Pesutic por hablar de su situación económica.

“Es que me calienta mucho este lloriqueo de los actores, cuando han sido privilegiados en muchos aspectos. Y son malagradecidos”, explicó.

“Muchos estamos sin pega y nos reinventamos. Yo he hecho de todo. Y cómo está el país y como viene (peor aún). O sea, no sé. La victimización me carga”, remató.