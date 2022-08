Catalina Pulido recordó su pelea con carabinero en Farellones: "Estuve tres meses sin meterme en redes"

Catalina Pulido durante la detención argumentó que se trató de abuso de poder. ARCHIVO/AGENCIA UNO

Por: Gaspar Marull 07 de agosto 2022 · 13:30 hs

La actriz y animadora Catalina Pulido recordó el escandaloso episodio que vivió en 2019 con un carabinero, que la detuvo luego de detectar una infracción de tránsito cuando iba bajando desde Farellones hacia Santiago.

El incidente ocurrió luego que la policía uniformada le cursara un parte por conducir sin cinturón de seguridad. Al negarse recibir el multa, la comunicadora fue detenida. Ella, por su parte, acusó uso desmedido de la fuerza.

Después de la detención en Farellones, circularon en internet los videos de cuando Carabineros del procedimiento en el cual ella se negó a recibir un parte por no estar usando cinturón de seguridad. Su argumento se basó en que ante cualquier accidente ella debía salir por las ventanas laterales. “No mi amor, si me desbarranco, me tengo que tirar”, dijo Pulido durante la detención.

Durante su participación en el programa La Divina Comida, la actriz y ex candidata a concejala por Las Condes recordó cuando forcejeó con los uniformados gritando: “¡Me sacaron el codo!”. El periodista Rodrigo Herrera le consultó: !¿Cómo viviste tú ese famoso incidente del cinturón?”.

“El camino a Farellones, disculpen pero es una mierd.. o sea, la gente maneja pésimo, no andan con cadenas, a algunos se le cortan los frenos, se les va el auto, es estrecho, está el barranco. En ese camino, en esas curvas, se indica andar sin cinturón, en mi época”, explicó Pulido.

“¿Y nunca cachaste que te estaban grabando?”, preguntó Herrera.

“Es que yo estaba en esta discusión con este carabinero que yo trataba de explicarle, pero la gente “ay la hueona tonta”, pero bueno, yo nunca lo expliqué de manera inteligente o clara, porque para mi fue shockeante, estuve un mes bloqueada, tres meses sin meterme en las redes sociales”, agregó Catalina Pulido.

Las críticas al episodio

Además de hacerse viral, Catalina Pulido recibió múltiples críticas tanto de usuarios como expertos, que enfatizaron en la necesidad de usar cinturón de seguridad y en el buen trato hacia los carabineros que fiscalizan a los automovilistas.

"Creo que no hay nada de abuso salvo una tremenda falta de respeto por parte de ella y algún nivel de prepotencia", mencionó por aquel entonces Alberto Escobar, gerente del Automóvil Club en una entrevista a TVN.

"La policía en cualquier país serio no es expuesta a este a tipo de cosas, si esta niña lo hubiera hecho en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, te aseguro que la hubieran esposado mucho más rápido de lo que ocurrió acá", sentenció Escobar.

Pulido en esa instancia no fue detenida por andar sin cinturón de seguridad en la montaña, sino que por oponerse a la acción de los Carabineros.