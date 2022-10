Catalina Vallejos y sus polémicos dichos sobre vacunación: "Me empezaron a hacer mier..."

Catalina Vallejos recordó la masiva funa que recibió hace un tiempo atrás cuando se refirió a las vacunas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Esteban López Á 16 de octubre 2022 · 17:00 hs

La influencer chilena, Catalina Vallejos, fue parte del capítulo del programa de Chilevisión, La Divina Comida y tuvo un momento para referirse a la polémica situación que atravesó cuando fue duramente criticada por sus seguidores y usuarios de redes sociales, al afirmar -sin mostrar evidencias científicas- que no se vacunaría contra el Covid-19, ya que ella podía defenderse de cualquier virus.

"De todos mis años de vida, creo que ha sido lo más cuatico que he vivido", comentó a Fernanda Hansen, el alcalde Germán Codina y el diseñador Cristián Preece, quienes fueron los otros invitados al programa emitido este sábado 15 de octubre.

La ex chica Calle 7, recordó que al momento de ser consultada por una seguidora sobre si se vacunaría, ella responde que "no, porque ya me había dado covid. Ya había sentido lo que pasaba en mi cuerpo. Además, tenía un poquito de miedo, la verdad, porque recién estaban saliendo estas dosis".

"Dije esto, y después me empezaron a hacer mierda en los matinales, ministros, no sé, salió en todos lados y yo así como: ‘¿Qué pasa?'", reveló la influencer de 33 años.

La influencer afirmó haberlo pasado muy mal

Tras el episodio, Cata Vallejos y su familia fueron blanco de miles de comentarios, criticando ácidamente las palabras lanzadas por la influencer.

"Me dolió demasiado, lo pasé mal, pésimo. Fue fuerte para mi familia, verlos que están mal o que sufren por mí, no me gusta, cada uno tiene su opinión", afirmó la ex pareja de Karol Lucero.

Finalmente, quiso aclarar los dichos mencionados en ese momento donde la pandemia se encontraba en una etapa crítica. "Saque de todo esto un poco de aprendizaje. Aparte, la gente no sabe todo mi por detrás, me preocupo de tomar vitaminas en la mañana, alimentarme bien y las cosas más nuevas, obviamente me dan más nervios y le tengo un poco más de respeto, a eso iba mi comentario".

Las vacunas son seguras

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las fórmulas disponibles contra la enfermedad son seguras y efectivas, principalmente para evitar las hospitalizaciones y fallecimientos.

Los positivos efectos de la inoculación se han visto en el último año con una sostenida baja de los decesos asociados a la pandemia. Un estudio publicado en abril de este año por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) señaló que las muertes son más de un 80% menores en las comunidades con alta cobertura de vacunación.

Todas las vacunas que actualmente se usan en Chile están aprobadas por el Instituto de Salud Pública (ISP), organismo público especializado que revisa los efectos y beneficios de los medicamentos que se consumen en el país.