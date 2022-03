Catherine Fulop recordó su paso por el Festival de Viña: "Fue alucinante"

Catherine Fulop fue elegida Reina del Festival de Viña con 181 votos. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 07 de Marzo 2022 · 12:30 hs

Mientras hoy se desempeña como jurado en Talento Rojo, Catherine Fulop repasó lo que fue su coronación como Reina del Festival de Viña del Mar el año 2009, cuando oficiaba como jurado de la competencia internacional.

En ese entonces, el miércoles 25 de febrero, obtuvo 181 votos por parte de la prensa, dejando mucho más atrás a Lucila Vit, su más cercana competidora.

En conversación con el diario La Cuarta, la venezolana recordó que “en realidad yo venía como jurado, no me había postulado ni nada”. Agregó que “me decían que fuera, y yo ¡no, ya estoy grande!. En ese momento, tenía 40 y pico, ya sentía ¿cómo?, ¿reina de qué?, yo ya pasé por eso, no me digan que debo ser reina”.

A pesar de sus aprensiones, Fulop aseguró que “fue súper divertido y, cuando me eligieron casi unánimemente, fue muy emocionante”.

De ese episodio, Catherine Fulop recuerda momentos como cuando salía a trotar por Viña del Mar, siendo perseguida por la prensa. “Me acuerdo que un periodista que corría al lado mío en un momento se quedaba agotado”, contó, mientras ella estaba “trotando divina”.

Además, también cumplió con el tradicional piscinazo en el Hotel O'Higgins. “Fue impresionante, la cantidad de periodistas que había de todo el mundo. O sea, tengo una foto que para mí es así como yo parada con un bikini y todos los fotógrafos”, aseguró.

“Y algo que me conmovió muchísimo fue la visita al hospital marítimo de Viña del Mar. Fue muy movilizante, no paré de llorar, por los niños y verlos enfermos, sus padres preocupados. Ay, no, no, eso me partió el alma. Yo cuando se trata de niños no puedo”, reconoció.