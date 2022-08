Cathy Barriga interrumpe matinal de TVN para desmentir reportaje: "Estoy cansada y asqueada de escucharlos"

"No sé cuántas veces me han llevado a Contraloría y ninguna de esas causas han llegado a puerto", aseguró Cathy Barriga. Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 30 de agosto 2022 · 14:29 hs

Al borde de las lágrimas se mostró la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, durante el tenso momento que protagonizó con los conductores del matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

Todo ocurrió luego de que en el programa se transmitiera una nota respecto del informe de la Contraloría, el que da cuenta del aumento del monto sobre presuntas irregularidades ocurridas en el municipio durante la gestión de la nuera de Joaquín Lavín, que asciende a 31 mil millones de pesos.

Fue la propia Cathy Barriga quien se comunicó con el programa de TVN y procedió a plantear sus argumentos para desacreditar las denuncias divulgadas en el programa.

"Me voy a referir al reportaje, informe, nota... no sé cómo llamarlo", planteó de entrada la ex alcaldesa de Maipú.

Añadió que "no tengo palabras para el daño que hacen, al daño que ocasionan, a las mentiras, a la tergiversación", continuó ante la atención de sus interlocutores.

Cathy Barriga sostuvo que solamente llamó porque "me veo en la obligación de hablar. Han repetido varias veces la nota y me imagino que marcado rating también con eso", indicó.

Y de inmediato calificó que lo hecho con la nota del matinal "es una publicidad de injurias reiteradas, sin conocimiento".

"Yo escucho al animador de un matinal decir que se gastaron $31 mil millones en peluches, que esto no es Disney... yo le quiero decir que sean más serios en sus comentarios, porque al decir semejante aberración, le hacen daño a una persona, a una familia y yo he tolerado demasiado", dijo después la ex alcaldesa de Maipú.

Cathy Barriga se refería a lo manifestado instantes antes por el periodista Gonzalo Ramírez, quien había preguntado "¿dónde se va tanta plata? Yo dificulto que en peluches se gasten $31 mil millones, ni que se robaran Disneylandia completo", dijo irónico.

La ex chica Mekano dijo también que "no sé cuántas veces me han llevado a Contraloría y ninguna de esas causas han llegado a puerto", apuntando a la gestión del actual alcalde, Tomás Vodanovic.

Apuntó también al canal y criticó que "ustedes, como medio de comunicación, sigan divulgando las barbaridades que un alcalde incompetente, que solamente se ha dedicado a hacer política".

Cathy Barriga ahondó sus cuestionamientos y llegó al borde de las lágrimas mientras reclamaba que "están siendo poco serios, porque divulgan un cahuín sin ver papeles. Ustedes promueven el odio. Estoy cansada y asqueada de escucharlos, me da impotencia", manifestó.

Pero la molestia de la ex alcaldesa de Maipú reflotó cuando Carolina Escobar le pidió conversar.

"Cuando me dices 'podemos conversar'... Ustedes se han dedicado a hablar de mí y de mi imagen una y otra vez. Por eso le digo a Gonzalo, hasta cuándo ironizan y juegan con una persona".

El aludido no dejó pasar la oportunidad de aclarar lo que había dicho y que Cathy Barriga no había entendido bien.

"Los programas quedan colgados en la web y usted puede revisarlos. Es más, lo que yo dije es que me parece imposible que se gaste esa plata en peluches", planteó el periodista.