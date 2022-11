Cathy Barriga responde a José Antonio Neme: "Sí existe la posibilidad de querellarse"

"Maipú perdió una mamá y ganó un hijo que no tiene las competencias", dijo Cathy Barriga. Archivo Agencia UNO.

17 de noviembre 2022

La ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga dejó abierta la opción de querellarse contra el conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, tras las declaraciones emitidas el miércoles por el periodista, tras entrevistar al actual edil de la comuna, Tomás Vodanovic.

La ex jefa comunal empleó las historias de su cuenta de Instagram para responder tanto las acusaciones del actual alcalde como los dichos del rostro de Mega, canal que, según recordó la ex Mekano, está metido en un juicio precisamente con ella.

En el registro audiovisual, Cathy Barriga abordó inicialmente las palabras de Tomás Vodanovic, quien, entre otras cosas, la acusó de utilizar plata municipal en un SPA.

La mamá y el hijo

"Este debe ser el único caso, no recuerdo ningún otro, en que un alcalde le dé problemas y preocupaciones a la comunidad y no soluciones", comenzó indicando la esposa del diputado Joaquín Lavin León.

"La verdad es que ya es demasiado. Y como dicen por ahí: otra cosa es con guitarra", prosiguió con sus palabras para la actual máxima autoridad de Maipú.

La ex alcaldesa manifestó que "cuando uno es candidato y asume un cargo, conoce la realidad que va a enfrentar".

"Creo que, con todo el dolor de mi corazón, Maipú perdió una mamá que se preocupaba de las necesidades y ganó un hijo. Un hijo que se tiene que asesorar y que no tiene las competencias", aseveró al criticar la labor que ha llevado a cabo su sucesor.

"Hay tantos temas que no ha resuelto, que no ha realizado, y solo ha hablado de esta ex alcaldesa en medios de comunicación", aseveró a continuación.

Lo que dijo de Neme

Fue entonces cuando Cathy Barriga comenzó a mencionar directamente a José Antonio Neme.

"Cuando el animador del programa dice 'no es que yo la quiera mencionar'... No, señor, no es que no me quiera mencionar si me muestra en las imágenes para que hable un alcalde, así como lo hizo en su campaña", .

Respecto de lo manifestado por el conductor del Mucho Gusto, en cuanto a que "basta ya de que Maipú haya sido convertida en el reino mágico de la princesa Cathy Barriga. Ni ella es reina, ni Maipú es un reino, ni estamos en un cuento de hadas", la ex alcaldesa les dijo a sus seguidores que "quiero recordarles que yo estoy en un juicio con Mega, por injurias y calumnias".

"Y entiendo su animosidad, su parcialidad y los intereses que tienen en esto", complementó sobre el punto.

"Cuando hablen las personas que son líderes de opinión, háganlo con responsabilidad. Porque sí existe la posibilidad de querellarse", advirtió la ex bailarina de Mekano.

"Y aunque puede ser agotador, a veces es necesario hacerlo, porque finalmente la gente sabe diferenciar la odiosidad de la verdad", apuntó sobre la posibilidad de iniciar nuevas acciones legales.

En la víspera, José Antonio Neme había indicado que "ella (Cathy Barriga) seguramente va a estar muy molesta con lo que estoy diciendo y va a judicializar mi frase y todas esas cosas...".