Cecilia Bolocco alarmó a sus seguidores: "Me hice unos exámenes y salieron mal"

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco alarmó a sus seguidores en las redes sociales, tras revelar que le salieron mal los resultados de unos exámenes a los que se sometió.

La presentadora de televisión empleó su cuenta de Instagram para dar a conocer, además, que debió realizar un cambio muy drástico en su rutina.

La mamá de Máximo Menem no ocultó su preocupación por los resultados de los exámenes que se realizó.

La revelación la efectuó durante un live, en el cual la diseñadora presentó algunos modelos de su colección en tamaño XL.

Y es que todavía la conductora de Todo por Ti vive las secuelas de las polémicas declaraciones que emitió hace unos días, cuando les recomendó a las personas que pedían tallas más grandes de sus diseños, que mejor hicieran dieta.

Luego de la polémica generada por sus palabras la comunicadora se disculpó a través de las redes y los medios, y aseguró que "si herí a alguien, perdónenme desde el fondo de mi corazón".

Cambio en la dieta

En el live, Cecilia Bolocco informó que debido a los resultados, deberá realizar un profundo cambio en su alimentación.

"Yo soy (talla) 38", comenzó explicando la presentadora de televisión. Y entonces contó que "era (talla) 36, pero me he comido mucho chocolate".

Tras aquella confesión, la ex reina de belleza dio a conocer que, "entre paréntesis, dejé de ser vegana".

Reveló que tomó aquella medida "porque me hice unos exámenes y me salieron mal", asumió.

La también modelo y actriz contó que "ahora estoy con, no sé... Me toco y me salen moretones", reconoció sobre lo que la llevó a realizarse los exámenes.

"Entonces, ahora estoy comiendo poquito pollo, pavo y pescado, eso es todo", dijo al explicar que ya no consumía una dieta puramente vegana.

Según explicó en su live, Cecilia Bolocco intentará evaluar si tras este cambio "tengo más energía, porque andaba muy decaída", reconoció.