Cecilia Bolocco contó por qué no tuvo hijos con Michel Young: "Mi marido no estaba preparado"

Por: Juan Pablo Ernst 01 de agosto 2022 · 17:56 hs

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco reconoció que desde que se casó por primera vez quiso tener hijos y contó cuál fue el motivo por el cual no fue madre durante su matrimonio con Michael Young.

La mamá de Máximo Menem habló de estos y otros temas con Mario Kreutzberger en el programa Reflexiones con Don Francisco, a través de la señal de CNN Español.

El exanimador de Sábado Gigante llevó a la que fuera la mujer más hermosa del planeta a conversar sobre su rol como madre y también de las relaciones amorosas que ha mantenido a lo largo de los años.

Como era de esperar, Don Francisco comenzó preguntándole a Cecilia por su matrimonio de 11 años con Michael Young, con quien no tuvo hijos.

Al respecto, aseguró que ella siempre quiso ser mamá, pero "en mi primer matrimonio no se dio".

"Mi marido de entonces no estaba preparado, no quería que tuviésemos hijos de inmediato", argumentó, pero ella también asumió su parte de responsabilidad: "Yo trabajaba en esa época en CNN y vivía en Atlanta. Tenía un horario sumamente estricto y tenía poco tiempo libre. No se dio", resumió

Pero cuando se casó con Carlos Menem las cosas fueron distintas, ya que ella tenía claro lo que quería: un hijo.

"Siempre fue un gran anhelo. Es más, cuando yo conocí a Carlos y empezamos a salir, yo le dije 'esto para mí no es un juego. Si llegamos a estar juntos quiero que sepas que yo quiero ser madre, yo quiero tener un hijo'. Y me dijo: 'pues tendremos un hijo", recordó Cecilia Bolocco.

Sobre su experiencia como mamá de Máximo, Cecilia Bolocco relató que "ser madre es complejo, porque hay como un cordón umbilical que no se corta cuando nace. Y entonces uno tiene una conexión con el hijo y sufre mucho por lo que le pueda suceder".

"Es una bendición, y aunque fue difícil y lo sigue siendo desde la pena de lamentar no haberle podido dar un padre, hoy tiene una bonita relación con Pepo, mi pareja", cerró el tema.