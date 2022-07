Cecilia Gutiérrez confirma que existe una denuncia por violencia intrafamiliar contra el actor Claudio Castellón

"No tengo nada bueno que decir de él", le dijo a Cecilia Gutiérrez la expareja del actor Claudio Castellón. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de julio 2022

Una denuncia por violencia intrafamiliar, a la que se suman otras por comportamientos violentos contra otras personas, enfrenta el actor Claudio Castellón, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez.

Según contó la profesional, una mensaje posteado por la expareja del actor, Francisca Masanes, despertó su inquietud y decidió investigar más en profundidad el tema.

Claudio Castellón "tiene una ex pareja que, si bien no es mediática, es conocida porque es entrenadora, entrena a gente conocida, embajadora de varias marcas. Se llama Fran Masanes. Ella puso una fotografía en Instagram con un texto que me llamó la atención. Y cuando lo vi pensaba que hablaba de una ex pareja, y pensé que podía estar hablando de Claudio Castellón", relató la periodista.

En el texto que Masanes subió a su cuenta de Instagram, manifiesta que "la mujer en la que me estoy convirtiendo me costó personas, relaciones, espacios y cosas materiales. Esa luz y brillo que ven en mis ojos desapareció por mucho tiempo, permití que tomaran decisiones por mí, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen, violencia pasiva de la peor".

Mientras la periodista intentaba contactarse con la expareja de Castellón, descubrtió que la joven había realizado una denuncia por violencias intrafamiliar en contra del actor.

En aquella ocasión, Masanes describió que Castellón, "comenzó a insultarme descontroladamente con gritos y groserías. Me amedrenta, tirándome el cuerpo encima, no mide su descontrol. Cada vez aumentan cada vez más sus agresiones, incluso delante de nuestra hija. Siento temor (…) he sufrido agresiones constantes", aseguró ese 18 de marzo.

Nada bueno

Ya con la denuncia en su poder, Cecilia Gutiérrez intentó otra vez hablar con Francisca Masanes, pero ella prefirió no hablar del tema.

Según Gutiérrez, "me dijo algo que me marcó. Me dijo 'yo no tengo nada bueno que decir de él'".

También relató un encontrón que habría tenido Castellón con Sigrid Aledría.

"Cuando se conoció el romance de Luz Valdivieso con Claudio Castellón (Sigrid) dice 'que lata que la Luz está saliendo con Claudio, salió de Marcial y pa' meterse con Claudio' Y este comentario llegó a oídos de Castellón. Y un día se encontraron en el canal. Llega Claudio, golpea el mesón de maquillaje y le dice 'contigo quería hablar, dímelo en la cara', garabatos, 'qué te crei', la empieza a insultar", detalló la periodista.

"La Sigrid le dice: 'Lo que yo dije te lo puedo decir en la cara también, yo no tengo una buena opinión tuya'. Y ahí Castellón se volvió loco y le dice 'te voy a esperar afuera'... casi pa' agarrarse a combos. Pasa esto y la Sigrid termina de grabar y una productora la estaba esperando afuera y le dice 'sabes Sigrid, te voy a acompañar. Y aunque ella dice no, la acompaña. Y efectivamente este tipo estaba esperándola en el estacionamiento”, continuó su relato Gutiérrez.

"Obviamente, como iba con una productora no se acercó, pero quedaron todos p'adentro, porque obviamente como que se quedó pegado, la espero. Todos en el canal saben de este episodio, porque él se descontroló frente a Sigrid. Sigrid se mantuvo en calma, pero fue un hecho que vieron muchas personas. Entonces no es primera vez que tiene este episodio", cerró la profesional.

