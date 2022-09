Cecilia Gutiérrez confirmó que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia están separados: "Él está en la casa de los papás"

"La mamá sale a abrirle el portón en las mañanas, en la tarde cuando llega", dijo Cecilia Gutiérrez al asegurar que Valdivia está viviendo en la casa de sus papás. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de septiembre 2022 · 13:08 hs

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia ya no viven juntos y el "Mago" estaría pasando las noches en la casa de sus padres, según afirmó la periodista Cecilia Gutiérrez en su streaming Bombastic Prime.

Pese a la información que proporcionó, la también panelista de Zona de Estrellas aclaró con humor que "esta pareja es difícil de reportear, porque cuando uno tira las cosas, al otro día aparecen juntos".

De acuerdo con lo relatado por Cecilia Gutiérrez, la influencer y el ex futbolista "tienen un historial de idas y venidas digamos, que habla de que es difícil lanzarse con alguna confirmación de un término como tal, porque como les decía siempre vuelven".

"A mi me ha llegado el dato muchas veces de que el Mago está en la casa de los papás", continuó la profesional.

Sostuvo también que "los vecinos me cuentan y me dicen oye el Mago se está quedando en la casa de los papas. La mamá sale a abrirle el portón en las mañanas, en la tarde cuando llega", relató Gutiérrez.

Pero cuando ella cree tener claro que efectivamente Jorge Valdivia se está quedando en la casa de sus papás y que "lo echaron de la casa", resulta que "Daniela sube una foto de ellos juntos o una historia romántica".

"Entonces, como les digo, ellos tienen un historial de idas y venidas muy continuas", recalcó la periodista.

Los posteos de Daniela

La panelista del programa de Zona Latina se refirió a la separación de Daniela y Jorge, luego de que la semana pasada la ex chica Mekano publicara y borrara un par de mensajes en su cuenta de Instagram, en los que dejaría entrever que había un quiebre con su marido.

"No quiero seguir dando explicaciones. Por muchos años he tenido que ser una víctima de miles de humillaciones públicas por actos que no son míos", fue uno de los posteos que luego eliminó.

Y al anterior sumó otro en que manifestó que "yo, desde ahora, no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida privada. Sé que soy (una figura) pública y también sé que esto que estoy viviendo será un proceso largo".

"Ahora pasó que ella subió historias de que se venía un proceso largo, y da para pensar que está separada", indicó Cecilia Gutiérrez.

Añadió que "la misma Adriana (Barrientos) contó que Dani le escribió para el 18 para invitarla a que fuera a carretear con su hermana. Es lo que yo les decía, justo para el 18 el Mago no estaba en su casa y ella salió con amigas de soltera", enfatizó.

Y añadió con cautela: "Efectivamente, lo que me dicen es que ahora están distanciados, no sé mañana, no me atrevo a decir".