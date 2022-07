Cecilia Gutiérrez encaró a Juan Pedro Verdier: "Me responde súper agresivo"

Cecilia Gutiérrez intentó conversar con Juan Pedro Verdier, pero su agresividad lo impidió. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 28 de julio 2022 · 10:03 hs

La periodista Cecilia Gutiérrez encaró a Juan Pedro Verdier por el mensaje que le dedicó hace unos días a través de redes sociales.

En ese entonces, la pareja de Karen Bejarano publicó un pantallazo de una noticia en que la conductora de Bombastic Prime daba cuenta de su delicada situación económica a raíz de la demanda que presentó Iván Núñez en su contra.

Ante su situación, Verdier disparó en contra de la periodista y la farándula en general. “Hagamos el ejercicio de crear el mismo contenido, pero con tus tragedias y separaciones, háblanos de algún familiar que se esté muriendo por qué no encuentras pareja, entreténnos”, indicó.

“Ahora están lucrando con el sufrimiento ajeno, y por fin hay alguien con los huevos y las lucas para poner a estos giles en su lugar”, agregó, aludiendo a la acción judicial del periodista de TVN.

La respuesta que descolocó a Cecilia Gutiérrez

Cecilia Gutiérrez comentó en Zona de Estrellas que se contactó con Juan Pedro Verdier para saber el motivo del ataque en su contra.

“Una de las cosas que le digo es que lamento si pudiste tener problemas con la farándula, pero no me achaques a mí los problemas que tú tuviste”, comenzó contando la panelista.

Pero la respuesta la descolocó aún más. “Él me responde súper agresivo, ahí yo me di cuenta que no es una persona con la que se puede conversar, ni debatir, porque él tiene una rabia acumulada impresionante y la canalizó en mí”, sostuvo.

“Me respondió un texto gigante donde me dice que no me cree que yo lamente los problemas que él pudo haber tenido en su momento, que le chupa un huevo las cosas que yo le diga… Muy agresivo, muy poco abierto a conversar, entonces yo le puse okey, veo que no entendiste nada. Saludos”, agregó.

Pese a esto, Cecilia Gutiérrez reconoció sentir pena por Juan Pedro Verdier. “Se supone que está en un proceso de sanación, de introspección, vinculado a la vida sana, vinculado al yoga y la meditación, y que tenga esos arranques de furia y de rabia… Parece que no le ha hecho muy bien ese trabajo o le falta mucho todavía”, remató.