Cecilia añora los escenarios: "Si volviera a vivir, haría exactamente lo mismo"

Por: Juan Pablo Ernst 04 de septiembre 2022 · 13:41 hs

La cantante Cecilia reconoció que echa de menos los escenarios y confesó que le hace falta la calidez de los aplausos, durante la conversación que mantuvo con Pancho Saavedra, en un nuevo episodio de Te Paso a Buscar.

El conductor del programa y "La Incomparable" hicieron un recorrido por la vida artística de la intérprete, hablaron de sus grandes logros y de lo que significó ser una referencia para las nuevas generaciones de cantantes.

Nacida en Tomé hace 78 años, Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi recordó que de su padre aprendió lo que es la perseverancia y dijo que había heredado su voz: "Cantaba hermoso mi papá", aseguró.

Amiga de Violeta

Cecilia también hizo memoria de la amistad que formó con Violeta Parra y aseguró que "fue mi gran amiga. Fíjate que soy una privilegiada de haber conocido a Violeta y haberla tenido como amiga", planteó.

Rememoró además cuando se encontró por primera vez con un Raphael que estaba comenzando con el despegue de su carrera.

"Fui invitada a España, al Festival de Benidorm. Y Raphael fue invitado como relleno. Lo que es la vida...", le contó Cecilia al rostro de Canal 13.

Contó también que como la hicieron cantar a ella primero, el intérprete hispano se sintió ofendido: "Tenía un genio del diablo", dijo sobre Raphael.

Reveló más adelante su gran admiración por Elvis Presley, y aseguró que "para mí es uno de los grandes artistas que ha tenido la historia del mundo de la música".

Los escenarios

"Sí", respondió Cecilia cuando Pancho Saavedra le preguntó su era feliz. "Paso por momentos depresivos, porque es hereditario: mi padre y mi madre eran muy depresivos. Tengo que superar yo sola esa etapa y tengo esa fuerza interior, Dios me ayuda mucho", le explicó a continuación

Cecilia reconoció que echa de menos los escenarios y que "me hace falta esa calidez del aplauso, que siempre he sentido en toda mi carrera artística. Me hace falta ahora, hoy en día".

En la parte final del programa, Cecilia la Incomparable aseguró que si naciera otra vez, no cambiaría nada.

"Si volviera a vivir, haría exactamente lo mismo. Sería nuevamente Cecilia la Incomparable, con todo lo que soy, no me quejo", le dijo a Pancho Saavedra.

"Estoy muy agradecida de Dios y de la vida. Estoy en paz", concluyó.