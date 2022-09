Checho Hirane ganó polla sobre el plebiscito en radio Agricultura: "Le achunté exactamente a la cifra"

"Yo soy una pieza más entre mucha gente que defendió la opción del Rechazo", destacó Checho Hirane. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 05 de septiembre 2022 · 16:45 hs

El humorista y locutor radial Checho Hirane sacó pecho este lunes en su programa Conectados, en radio Agricultura, tras revelar un dato que complementó su alegría por el triunfo de Rechazo en el Plebiscito de Salida realizado el domingo.

El también presentador de televisión se dio tiempo en el espacio que conduce para analizar lo ocurrido en la víspera, cuando el Rechazo se impuso con más de 20 puntos de ventaja sobre el Apruebo.

"La mayoría de los chilenos está muy feliz por el resultado del día de ayer. Un resultado, para algunos, sorpresivos", dijo Checho Hirane.

Y cuando dijo que para "algunos" era impensado un triunfo tan holgado en las urnas, quiso decir también que él no era uno de aquellos.

De hecho, de acuerdo a lo que señaló el ex La Red, no sólo no lo sorprendió el resultado, sino que él lo había previsto de ese manera, con los mismos porcentajes.

Así, el también militar en reserva les contó a los auditores que estaba tan seguro del resultado, que no había dudado en hacer una apuesta.

"Tengo que decir la verdad, le achunté medio a medio al resultado", reveló el conductor del programa Conectados, de Radio Agricultura.

Y de inmediato explicó que, "de hecho, me gané la polla que hicimos en radio Agricultura. Le achunté exactamente a la cifra", dijo con gran alegría.

Las reflexiones de Checho

Luego continuó con sus reflexiones respecto de la jornada vivida el domingo y planteó que "por fin ganó la racionalidad, el sentido común".

"La propuesta constitucional estaba llevando a Chile a un camino sin retorno, por lo tanto yo estoy feliz. Agradecerle a todos quienes nos escucharon", recalcó en su programa Checho Hirane.

"Yo soy una pieza más entre mucha gente que defendió la opción del Rechazo", destacó el humorista.

Enfatizó también que "es importante que los empresario escuchen lo que estoy diciendo, porque el bastión de la libertad en nuestro país es radio Agricultura. Y ustedes tienen la obligación de apoyar a la radio", complementó.

En la parte final de su reflexión, Checho Hirane aseguró que "yo me tomo este triunfo con mucha humildad. Chile quiere otra constitución, pero no la que nos estaban ofreciendo".