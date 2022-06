Checho Hirane reconoce que es uno de los afectados por la crisis de La Red: "Todavía me deben mucha plata"

“Yo creo que el canal se la jugó de que el gobierno le iba a tender una mano, le iba a pegar una ayuda, porque se la jugó entera por la candidatura de Gabriel Boric, y ahí está”, sentenció.

Por: Cristián Meza 07 de junio 2022 · 20:58 hs

Checho Hirane se sumó a los cuestionamientos a La Red, en el marco de la crisis financiera que atraviesa la estación de TV y que hizo que sus trabajadores iniciaran una huelga, reconociendo que también es uno de los afectados por el no pago de remuneraciones.

El humorista se refirió a esta situación en su programa en radio Agricultura, indicando que "la noticia tiene que ver con el canal de televisión La Red que tomó una línea de extrema izquierda. Y todos sus programas fueron eso”.

Hirane recordó que su programa Café Cargado en La Red fue sacado del aire -por dichos en contra del Gobierno- señalando que "fui censurado en ese canal, y bueno, hoy están con serios problemas económicos, lo que hizo que renunciara el director Víctor Gutiérrez”.

Sin embargo, dejó en claro que no guarda rencores y que no se pone contento "cuando a la gente le va mal. La verdad es que yo no guardo ese tipo de sentimientos, porque encuentro muy malo lo que se hizo”.

Junto con ello, Checho Hirane confesó que La Red aún le debe dinero tras su salida, detallando que "el canal tomó una línea, no defendió la libertad, solamente para un lado, y finalmente terminaron en esta situación que la lamento mucho, y desde el punto de vista económico también porque a mí todavía me deben mucha plata”.

Ante esta situación, el animador espera que "la nueva administración se haga cargo de las deudas y que el canal tome un camino más pluralista”.

“Yo creo que el canal se la jugó de que el gobierno le iba a tender una mano, le iba a pegar una ayuda, porque se la jugó entera por la candidatura de Gabriel Boric, y ahí está”, sentenció.

Además de la huelga de trabajadores por sueldos impagos, este lunes Víctor Gutiérrez renunció a su cargo de director ejecutivo.