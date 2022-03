Chile se queda sin el Oscar: Bestia no logró triunfar como Mejor Corto Animado

Quedaron en el camino, además de Bestia, los títulos Boxballet, Affairs of the Art y Robin Robin.

Por: Rodrigo León 27 de Marzo 2022 · 20:19 hs

Chile se quedó sin su tercer premio Oscar luego de que Bestia, del chileno Hugo Covarrubias, no logró quedarse con el galardón en la categoría Mejor Corto Animado y perdió frente al español The Windshield Wiper (El Limpiaparabrisas), que se llevó la estatuilla a Europa.

La trama, dirigida por Alberto Mielgo y Leo Sánchez, de esta producción hispana se centra en un hombre de mediana edad quien fuma una cajetilla de cigarros al interior de un café mientras se pregunta: ¿Qué es el amor? A través de una colección de viñetas y situaciones conducirá al hombre a la conclusión deseada.

En el camino quedaron los otros títulos como Boxballet de Anton Dyakov; Affairs of the Art de Joanna Quinn y Les Mills; y Robin Robin de Dan Ojari y Mikey Please.

En el caso de que Bestia se hubiera adjudicado el premio Oscar, Chile habría alcanzado tres estatuillas de la ceremonia más importante del cine, luego de lo logrado por Historia de un Oso en 2016 y Una Mujer Fantástica en 2017.

Previo a la ceremonia, el director Hugo Covarrubias declaró en la alfombra roja que “estar aquí con un corto de temática política ya es un éxito”.

La categoría Mejor Corto Animado era una de las ocho que no lograron alcanzar a aparecer en la transmisión televisada, que comienza a las 21:00 horas. De hecho, fueron varias las figuras de Hollywood que se manifestaron ante esta decisión por parte de la organización.

Sin embargo, para Covarrubias, era un mero detalle. De hecho reconoció que “es mejor salir los primeros y así te quitas los nervios”. Agregó también que “personalmente, trato de conseguir un equilibrio entre pensar que voy a ganar y que no, así no hay sorpresas ni disgustos”.

Durante la noche de este domingo conoceremos a todos los ganadores de los Premios Oscar en su nueva edición.