Chilena que funó a Camila Recabarren profundizó sus críticas: "Me cerró la puerta en la cara"

25 de julio 2022

Un día después de usar su cuenta de Instagram para acusar a Camila Recabarren de causar destrozos en su casa e irse sin pagar el arriendo, la chilena radicada en Estados Unidos identificada como Daniela López, profundizó en las denuncias que hizo contra la ex Miss Chile.

En su posteo, la mujer acusó a la exchica reality de drogarse frente a su hija, de no alimentar a la niña y de irse "como una rata".

"Dejó todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado. No pagó el arriendo, se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua, ni luz, ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija... fuma todo el día, se droga con hongos, y estando con su hija presente. Con suerte tiene para comprarle un yogurt a la niña”, señaló López, junto a un video en que muestra a Camila mientras recoge sus cosas para dejar el lugar.

En conversación con Página7, Daniela López entregó más detalles de lo que le tocó vivir con Camila Recabarren. Dijo que lo de la funa se le ocurrió cuando vio que Camila había empacado sus cosas.

"Yo le creía"

"Cuando llegué, no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cag... en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados", relató sobre el día en cuestión.

"Le fui a golpear la puerta y pregunté si nos ayudaba, y dijo que no porque estaba con su hija ocupada. Miro hacia adentro y ella tenía todo empacado para irse. Ahí le pregunté si es que se iba y me dijo que sí y me cerró la puerta en la cara", aseguró la mujer.

"Yo la verdad no la conocía a ella porque yo no vivo en Chile hace años, pero todos los chilenos que venían la conocían y me decían 'tienes a la Miss Chile'", recordó.

Pero la buena imagen duró poco, entre que según ella la vio drogándose, además de que comenzó a sumar una deuda en el arriendo del lugar.

"Ella dijo que estaba vendiendo un departamento en Chile y que estaba esperando dinero de ahí. Pero desde junio que espera ese dinero, y yo le creía", relató.