Chilevisión confirma a Julián Elfenbein en la conducción de The Voice

Chilevisión es el segundo canal chileno que emitirá The Voice Chile. CHV.

Por: Rodrigo León 01 de Abril 2022 · 10:27 hs

A la espera del regreso del programa de cantantes, Chilevisión confirmó que Julián Elfenbein será el animador del nuevo The Voice Chile.

De esta manera, el animador estará a cargo nuevamente de un formato internacional que se convertirá en el nuevo estelar de Chilevisión, luego de su labor en ¿Quién Es La Máscara? y Talento Chileno. En TVN, estuvo a cargo de Factor X.

The Voice Chile es un espacio en el que distintos artistas se enfrentarán mostrando todo su talento músical frente a los entrenadores, cuyos nombres aún no son anunciados por el canal perteneciente a ViacomCBS.

Para Julián Elfenbein, estar a la cabeza de esta nueva apuesta es un desafío que lo tiene entusiasmado.

“Estoy contento de tener la posibilidad de animar el cuarto big show de este tipo. Si bien no estaba en mis planes, estoy muy contento que Paramount me haya escogido para ser parte de The Voice”, reconoció.

Además, el comunicador adelantó que este será “un programa que tendrá un selecto grupo de coaches de reconocimiento internacional, un estudio impresionante y un gran equipo, por lo que sin duda daré lo mejor de mi en la conducción de este gran formato que llega a las pantallas de nuestro canal”.

El regreso de The Voice Chile

Chilevisión será el segundo canal de televisión chileno que pondrá en pantalla The Voice Chile, puesto que anteriormente fue Canal 13 quien puso al aire el formato que ha sido todo un éxito en países como Estados Unidos.

La estación perteneciente al canal del grupo Luksic emitió dos temporadas, que coronaron como ganadores a Luis Pedraza y Javiera Flores.

Sin embargo, en el espacio también se dieron a conocer artistas que hasta el día de hoy mantienen una prometedora carrera musical, como es el caso de Camila Gallardo y Sebastián Zerené.