Chilevisión confirmó la fecha de estreno de El Último Pasajero

Juan Pablo Queraltó estará acompañado de los influencers Valentina Caballero, Franco Castagno y Majo Bleach en El Último Pasajero. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 30 de mayo 2022 · 09:54 hs

A casi doce años de su última emisión por TVN, el programa de concursos El Último Pasajero volverá a la televisión chilena de la mano de Chilevisión.

Al igual que su anterior casa televisiva, el espacio se tomará las tardes del domingo, debutando el próximo 5 de junio a las 18:30 horas con la conducción de Juan Pablo Queraltó.

La renovada versión del programa pondrá a competir a tres cursos de enseñanza media de distintos colegios, los que tendrán como meta conseguir su gira de estudios con todos los gastos pagados.

Sobre este nuevo desafío, Queraltó aseguró que "mi gran expectativa es disfrutar el programa, pasarlo bien, poder generar mi propio sello dentro del espacio, donde los jóvenes puedan disfrutar de estos 90 minutos de programa a concho. La idea es que ellos vivan una verdadera fiesta”.

Junto al animador también estarán los influencers Valentina Caballero, Franco Castagno y Majo Bleach, quienes, en su rol de asistentes, tendrán el papel de apoyar, motivar y asistir las pruebas de los equipos para que sus cursos puedan convertirse en los ganadores.

Grabaciones en Argentina

Tal y como lo hicieron con Minuto Para Ganar, el programa El Último Pasajero se graba en los estudios de Telefé en Argentina, hasta donde Juan Pablo Queraltó viaja todas las semanas.

“Es agotador porque uno dice voy a ir y volver, porque uno va por 36 horas (fines de semana), pero es increíble, es una inyección total”, dijo hace unos días el periodista en conversación con Página 7.

Agregó que “a mí me encanta poder viajar los fines de semana, porque me nutro mucho de eso. Aprovecho de ir con Amador al fútbol, estoy con ellos, duermo a los niños, me echan de menos, aunque estoy hablando con ellos constantemente”.

Pese a que esto lo ha obligado a alejarse un poco de su familia, ellos respaldan la labor que está realizando el comunicador. “Cuando nació la idea del proyecto y me dijeron que se creaba en Argentina, yo le dije a la Fran y lo primero que me dijo es ¿Me estay hueviando? Dale, lúcete, tranquilo, todo va a estar bien, aquí vemos cómo nos arreglamos”, contó.

“Me apoya mucho en las decisiones que tomo laboralmente y eso ha sido súper rico, porque ella también ha vibrado conmigo paralelamente esta pega. Es un poco parecido a lo que yo haría con ella si tiene alguna gira. Creo que también estaría yo para decirle cuenta conmigo”.