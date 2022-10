China Suárez a los besos con Rusherking: “Perfecta”, la canción que le dedicó a la modelo

La canción tiene casi 2 millones de reproducciones.

03 de octubre 2022

El romance de María Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez y el cantante de Trap, Rusherking, marcha viento en popa.

Esto porque el músico lanzó “Perfecta”, una canción para la actriz argentina, que grabó en colaboración con el líder de Dread Mar I, Mariano Castro.

La China Suárez, en tanto, es la protagonistas del clip que muestra una estética primaveral, donde predomina el rosado y las flores. Ahí se puede ver a la modelo junto a Thomas Tobar, conocido como Rusherking, muy enamorados.

“Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado”, comienza la canción.

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”, dice el coro de “Perfecta”.

Mientras Rusherking y Dread Mar cantan, la China Suárez baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados.

“Y si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta, wo-oh. Y si un día te vas. Te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra”, continúa la canción que tiene casi 2 millones de reproducciones.

"Es mi canción favorita", dijo la actriz argentina y ex de Benjamín Vicuña, tras ser consultada en un fragmento del contenido audiovisual del backstage de las grabaciones que subió a sus historias en su Instagram.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y a eso lo acompaña que estoy muy enamorado y muy bien porque conocí a alguien y hace mucho no me sentía así", dijo Rusherking.