China Suárez anuncia acciones legales por hostigamiento de los medios

China Suárez espera que con su actuar, nadie más tenga que pasar por lo que ella vivió. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 25 de mayo 2022 · 10:00 hs

China Suárez anunció que iniciará acciones legales por el hostigamiento del que es víctima por parte de los medios, principalmente por parte del programa Los Ángeles de la Mañana.

Su decisión ocurre luego de que le hicieran llegar un hilo de Twitter que da cuenta de “lo poco coherente” que el espacio de farándula, principalmente por parte de Ángel de Brito y Yanina Latorre, “elige ser para poder para criticar y atacar” a la ex pareja de Benjamín Vicuña.

“Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero, del hostigamiento”, declaró Suárez a través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram.

Aclaró, además, que esto “no es un lugar de víctima porque obviamente me he equivocado y me equivoco. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente porque me cuesta y me pone nerviosa”.

“A veces cuando digo que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, otra no me queda. Es feo, es doloroso. Me siento avergonzada, me siento triste, creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, en un muy buen momento”, añadió.

Ante este hostigamiento por parte de los medios, China Suárez anunció que iniciará acciones legales luego de que le presentaran a un abogado “muy humano”.

“Un amigo mío del medio, que no puedo decir quién es, me presentó un abogado que es muy humano y me está ayudando mucho y estamos avanzando y ojalá que esto funcione y que nadie más pase por esto”, recalcó.