China Suárez cuestionó responsabilidad de Benjamín Vicuña con sus hijos y así respondió el actor

La actriz fue cuestionada por la rutina que mantiene con sus tres hijos. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 26 de mayo 2022 · 12:08 hs

China Suárez y Benjamín Vicuña vuelven a estar en la palestra de la prensa argentina, luego de que la actriz fuera sorprendida saliendo de un hotel junto al cantante Ruskerking, quien sería su nueva conquista.

En el programa Los Ángeles de la Mañana, la periodista Yanina Latorre cuestionó a la actriz e incluso salpicó al actor chileno en medio de sus comentarios.

“¿A Benjamín le gustará que ella no duerme con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los chicos al colegio? Tiene tres chicos chicos. Yo pienso que cuando uno es madre... No los llevó al colegio. Yo sentiría culpa... Tiene un hijo que es bebito”, expresó la periodista.

Tras esto, la misma Suárez ocupó su cuenta de Twitter para responder a la panelista del programa de farándula, donde aprovechó también de cuestionar la paternidad de Vicuña.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por trabajo) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, sentenció la actriz.

La respuesta de Benjamín Vicuña a China Suárez

Los Ángeles de la Mañana fue detrás de Benjamín Vicuña para saber sus impresiones a las declaraciones de China Suárez.

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”, sostuvo la actual pareja de Eli Sulichín.

En esa misma línea, agregó que “yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… Que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.