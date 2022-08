China Suárez lanzó una dura advertencia para los amigos de Rusherking

La China Suárez y Rusherking llevan 3 meses de intenso romance. FOTO: Instagram SangreJaponesa

10 de agosto 2022

María Eugenia Suárez, más conocida como China Suárez, publicó en sus redes sociales, una dura advertencia a los amigos de su pareja, el músico Rusherking.

La actriz y modelo de 30 años, escribió en su cuenta de instagram un mensaje dirigido a El Demente, un reconocido streamer argentina y amigo de Rush.

Esto porque Thomas Nicolás Tobar, también conocido como Rusherking, recibió, por parte de sus amigos, algunos comentarios en las redes sociales, criticándolo por su falta de tiempo ahora que es novio de la ex pareja de Benjamín Vicuña.

"Feliz día del amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto… A esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras… Tomi le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher”, escribió El Demente, en su cuenta de Instagram, sobre una foto del novio de la China Suárez, junto con una leyenda que decía: “Se busca” y un falso número de teléfono. “Si alguien tiene alguna info, comunicarse”, agregó.

Tras la viralización del mensaje, el propio Rusherking le respondió “Jajaja. Te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro. Vos te fuiste un mes con Iara ¿y yo me quejé? NO, te apoyé porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento”.

Aunque evidentemente era una ironía en fora de broma, El Demente decidió borrar la historia.

Sin embargo, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio recogió el guante y reposteó la imagen escribiendo: “Es verdad. Le dije (a Rusherking) 'elegí, tus amigos o yo'. Y el resultado está más que claro. El Demente ya vamos a hablar vos y yo”, advirtió la actriz trasandina.

El influencer reaccionó ante las palabras de La China Suárez y volvió a responderle. “China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!".

“Ni en pedo. Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde”, escribió ella.