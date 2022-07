China Suárez le dedica parte de su canción a Benjamín Vicuña por su buena onda con Pampita

"Estoy en una edad en la que ya no tengo más paciencia para seguir agachando la cabeza", dijo China Suárez. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 19 de julio 2022 · 14:03 hs

Justo un día después de que Benjamín Vicuña realizara un emotivo posteo en las historias de su Instagram, donde sorprendió a todos al compartir inéditas de su padres, Juan Pablo Vicuña e Isabel Luco, y otra de él cuando todavía era un niño, la prensa trasandina aseguró que la ex del actor, Eugenia “China” Suárez, le habría dedicado parte de la letra de su última canción, Lo Que Dicen de Mí.

Según informan al otro lado de la cordillera, la actriz y cantante "está hablando claramente de Vicuña" en en la parte del tema que dice: "Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo".

En el programa argentino Mañanísima, el periodista Sebastián Perello, a quien llaman Pampito, sostuvo que la canción compuesta por Suárez es "autorreferencial".

"Acá ella está hablando claramente de Vicuña", reiteró sobre la letra de la canción. Y argumentó que "ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron".

"Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella", agregó el profesional de la prensa.

La canción

Aunque no se refirió específicamente a si parte de la letra estaba dedicada al actor chileno, la China Suárez sí conversó sobre la canción.

"Tenía gente alrededor que me decía ‘no hablés de esto porque iluminás el problema’. O ‘si vos no decís que te están bardeando, por ahí la gente no se entera’. Pero creo que es importante para mí (hablar)", le dijo al conductor radial Julio Leiva.

"Estoy en una edad en la que ya no tengo más paciencia para seguir agachando la cabeza para muchas cosas. No hay que quedarse callado. Yo decidí ponerlo en una canción", aseguró al cerrar el tema.