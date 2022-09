China Suárez viajó a Chile para acompañar a Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre

La modelo y actriz argentina viajó a Santiago con sus tres hijos. INSTAGRAM: SangreJaponesa

Por: Gabriela Romo 08 de septiembre 2022 · 18:05 hs

María Eugenia Suárez, también conocida como la China Suárez, viajó a Chile para despedir a Juan Pablo Vicuña Parot, padre de su ex pareja, Benjamín Vicuña.

Según medios trasandinos, la modelo y actriz argentina viajó a Santiago con sus tres hijos para despedir al abuelo de Magnolia y Amancio Vicuña.

“La China Suárez está en Chile. Ayer hizo un vivo desde Atacama, el lugar se llama Bahía Inglesa, así que a lo mejor, si tanto lo quería, se acerca a Santiago”, detalló Fernanda Iglesias del programa argentino LAM (América).

Juan Pablo Vicuña Parot falleció este martes 6 de septiembre tras permanecer hospitalizado por un delicado cuadro de salud.

El actor nacional Benjamín Vicuña fue quien confirmó la muerte de su padre, con una foto publicada en sus redes sociales.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, escribió Vicuña.

Por su parte, la China Suárez reaccionó a la triste noticia con una publicación en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos y videos de Juan Pablo Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio.

"Recuerdo el día que te conocí. 'Eres más linda que el sol', me dijiste y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa", señaló.