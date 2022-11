Chiqui Aguayo recordó el brutal acoso sexual que sufrió en su época escolar

Chiqui contó que con sus compañeras de curso se organizaban para protegerse del acoso arriba de las micros. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 11 de noviembre 2022 · 16:49 hs

La comediante Chiqui Aguayo dio a conocer los graves y habituales abusos sexuales que ella y sus compañeras del colegio sufrieron en la época escolar.

La panelista de Juego Textual, de Canal 13, habló del tema en el último capítulo del podcast Hoy es Hoy, que la humorista anima junto a la modelo Pamela Díaz.

La horrible experiencia que vivió cuando estaba en el Liceo 7 volvió a su memoria mientras las conductoras del espacio conversaban sobre el transporte público en tiempos pasados.

Ahí admitió que sufrió un brutal caso de acoso sexual arriba de una micro.

"Una vez yo me traumé en la micro. Me iba bajando y me agarraron el poto", relató en el podcast. "Pero no me agarraron el poto, me levantaron del agarrón", explicó a continuación.

Bicicleta

La humorista asumió que "ahora yo lo cuento con un poco más de risa, pero eso hizo que me compraran una bicicleta", reveló.

"Mi papá me compró una bicicleta para que no tuviera que ir más en micro", complementó Chiqui Aguayo.

La amiga de Pamela Díaz confidenció, además que "ese pantalón, con el que estaba, que era de cotelé, no lo ocupé nunca más".

Reveló, sin embargo, que con sus compañeras de Liceo 7, que era solo para mujeres, se organizaban para protegerse del acoso arriba de las micros.

"Era tan terrible, que normalizamos la vuelta a la casa. Armábamos grupos para irnos. Entonces íbamos en contra de la puerta para cuidarnos el poto. Y si no, las compañeras más grandes protegiéndote", recodó Chiqui Aguayo.

La experiencia de Pamela Díaz

Lo relatado por su compañera de podcast también gatilló recuerdos en Pamela Díaz.

Así, la influencer rememoró lo que le había contado su mamá de lo que le pasó una vez al ir sentada en la micro.

"Mi mamá era muy tímida. Y dice que ella estaba con el brazo y había el pene de un gallo que estaba parado que se frotaba. Mi mamá como que se corría porque no se atrevía a decirle que se moviera y muchas veces sentía la frotación de un pene", relató la polola de Jean Philippe Cretton.

"Una vez estaba la micro llena y pensaba 'ay me va a tocar un pene'. Y me daba un asco. Así que decidí caminar mejor", contó.