Christel Rodríguez recordó la polémica que se armó tras el "dolor de guatita"

Por: Esteban López Á 20 de noviembre 2022 · 11:10 hs

Christell Rodríguez, cantante chilena de 24 años, conocida por saltar a la fama cuando era una niña muy pequeña, fue parte del nuevo capítulo de La Divina Comida que se emitió este sábado por las pantallas de Chilevisión.

Junto al chef Mikel Zulueta, la actriz Mónica Carrasco y el bailarín Christian Ocaranza, Christell recordó uno de los momentos más complejos que vivió cuando recién estaba comenzando a incursionar en el mundo de la música con apenas 5 años.

Al ser consultada por Christian Ocaranza sobre esa situación, ocurrida en una presentación donde la ahora influencer se estaba presentando y que se aquejaba de que le "dolía la guatita", la joven recordó todo lo que gatilló eso y que incluso tuvo la intervención de las autoridades.

"Yo no supe qué pasó, en realidad, para mi nunca pasó, obviamente yo fui intervenida, me operaron porque había dado apendicitis", reconoció Christell Rodríguez, agregando también que “no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía idea de lo que habían dicho de mis papás tampoco. Ellos no quisieron contarme eso hasta los 12 años, en realidad fue porque en una entrevista me lo preguntaron”.

Los duros momentos de su familia

Siguiendo en la línea de los acontecimientos gatillados por ese episodio puntual, Christell reconoció que “a mí personalmente no me afectó, no es algo que yo diga que me cambió, pero sí creo que a mi papás sí. También se aprovecharon harto de nosotros como familia”.

Sobre su relación con los productores y personal del canal, Christell Rodríguez afirmó que para ella eran como una “familia”, pero que en ese momento “les dieron la espalda”.

"Compartieron con nosotros muchas veces fuera de cámara, sabían cómo éramos, sabían cómo se hacían los tratos y todo, y no nos prestaron un apoyo, sino que fue simplemente como ‘no sabemos’", afirmó la cantante.

Finalmente, reconoció que producto de toda la difamación, gatilló en que "intervinieron entidades del gobierno. Desde el Sename hizo un sumario". Además, afirmó que "era el momento de apoyar a mis padres en algo que ellos no tenían idea que podía pasar ni cómo afrontarlo y no lo hicieron".