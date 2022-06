Cineasta Octavio Amaro encara a Cristián de la Fuente por su falta de 'privilegios': "Oye, ibas al Grange conmigo"

Compartir











Por: Cristián Meza 25 de junio 2022 · 17:00 hs

Cristián de la Fuente está en el centro de la polémica luego de su última participación en el programa Sin Filtros, donde además de reafirmar su apoyo al Rechazo, se refirió a su origen y descartó haber tenido privilegios en su juventud.

“¿Por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice: ‘Tú, en tu lugar de privilegio’... yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando”, aseguró el actor.

Sin embargo, las palabras de La Fuente no pasaron desapercibidas para el director de cine Octavio Amaro, quien relató que compartió con el marido de Angélica Castro en The Grange School, que está en la comuna de La Reina.

“Oye Cristián de la Fuente, ibas al Grange conmigo, si eso no es ser privilegiado, no sé qué es”, expresó a Amaro.

En esta línea, el cineasta recalcó que "todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos de mil kilómetros adelante de los demás. Como yo quiero eso para todos, porque lo viví, Apruebo de Salida”.

Octavio Amaro finalizó sus palabras disparando contra Cristián de la Fuente, planteando que "quieres mantener las cosas sólo para ti”.