Claudio Narea barrió con Óscar Andrade por su apoyo al Rechazo: "Habla puras hue…"

24 de junio 2022

Sin filtros y a través de una serie de posteos en su cuenta de Twitter, Claudio Narea arremetió contra el cantante Óscar Andrade, luego de que este último revelara que votará por la opción Rechazo en el Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

El exintegrante de la banda Los Prisioneros posteó su primer mensaje vinculándolo al Twitter del programa Sin Filtro, que daba cuenta de las declaraciones de Andrade.

Ahí, Narea especuló con que "están felices los del Rechazo con las declaraciones de Óscar Andrade". Y de inmediato recalcó: "Pero yo recuerdo que desde hace mucho habla puras hue… Y lo sigue haciendo".

Indicó que no cuestiona la "legítima opción" de Andrade, y que "conozco su trayectoria" y "tiene buenas canciones".

“Pero sus declaraciones destempladas también las conozco”, sostuvo, e ironizó con que la situación era "como si descubriéramos que el Pastor Soto va por el Apruebo".

Luego recordó que "en 1982, en un Festival de la Voz en el Liceo 1, compartimos escenario Los Vinchukas (es decir, Los Prisioneros cuando éramos 4) y Óscar Andrade".

"Él era famoso, nosotros estábamos en 4to medio. Era nuestra segunda vez en un escenario. Ni se enteró que existíamos", recalcó.

Claudio Narea también posteó que a Óscar Andrade "nunca lo vi en ningún escenario del '83 en adelante".

"No era un artista comprometido con la lucha contra la dictadura. No lo vendan como de izquierda porque no lo era. Celébrenlo como uno del Rechazo nomás, a secas", cerró sus declaraciones sobre el tema.

Lo que dijo Andrade

De esta forma, Claudio Narea reaccionó a lo dicho horas antes por el cantante en el programa de Canal VIVE, en cuanto a que "yo soy parte del Rechazo".

"Soy partidario de la civilización. Y con todo el respeto que me merece el indigenismo, ni las plantas son tan hue... para querer volver a las raíces", ironizó Andrade en Sin Filtro.

Añadió además que es el "único de los cantautores en esta vereda. Quiero el progreso, la civilización, el respeto, el orden en la sociedad y la paz en la sociedad. Eso no me lo da el Apruebo", aseveró.

Para Óscar, "el pueblo chileno salió de la superficie y ya vamos hacia la luz, hacia el sol, y ahí nos están deteniendo. Este es un truco para no dejarnos subir. Entonces, yo estoy por el Rechazo, porque prefiero la progresión".

