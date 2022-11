Claudio Reyes explicó sus dichos contra Neme: "No estaba atacando su sexualidad"

Claudio Reyes se referirá en extenso sobre la polémica con José Antonio Neme este viernes en el canal El Facho Cola. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 30 de noviembre 2022 · 09:47 hs

Claudio Emilio Reyes Norambuena, actor y comediante, se refirió por primera vez a los polémicos dichos que le dedicó a José Antonio Neme durante el fin de semana.

En el canal de YouTube llamado El Facho Cola, el ex Jappening con Ja aseguró que el conductor de Mucho Gusto “ya me enferma. A mí me gusta el hueón porque es inteligente, pero es demasiado. Tantos modos, tan mara… que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto”.

“La hueo... del Mega, que está con la Karen. Se fue al chancho tu socia, le falta un día aparecer vestido de mujer nomás. Está demasiado...”, agregó en ese entonces.

Las palabras de Claudio Reyes motivaron una dura respuesta de José Antonio Neme, quien el lunes en el matinal de Mega lo invitó a conseguir ayuda médica “si tanto le perturba mi sexualidad”.

El tema fue abordado en el programa Sígueme y Te Sigo de TV+, donde Nataly Chilet se comunicó con el comediante para conocer su versión de los hechos.

La aclaración de Claudio Reyes

Claudio Reyes se comunicó a través de un audio con la periodista, pidiéndole también que no lo mostrara al aire.

“No estaba atacando la sexualidad de él”, aclaró en primera instancia, y luego Chilet comentó que “encontraba que se creía muy prepotente, muchas cosas así... En el fondo, no se está refiriendo a la sexualidad, sino que a lo exagerado”.

Además, Claudio Reyes aclaró que no aceptó a ir al programa Sígueme y Te Sigo porque le llovieron las críticas respecto a que buscaba pantalla y “no quiso darles el favor a quienes decían eso”.

Por último, aseguró que este viernes, también en el canal El Facho Cola, hablará en extenso sobre lo ocurrido con José Antonio Neme, entregando sus propios descargos sobre este caso que se tomó los medios durante la semana.