Coco Legrand volvió a caminar tras pasar tres meses en cama por su grave accidente

16 de Abril 2022

El humorista Coco Legrand logró un importante avance en su proceso de recuperación tras el duro accidente en moto que sufrió en octubre pasado, ya que volvió a caminar, poniendo fin a casi tres meses de reposo absoluto que pasó en su cama.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el comediante de 74 años actualizó su situación tras la aparatosa caída ocurrida en el sector de La Pirámide, que lo dejó con una fractura de tibia y peroné, por la que debió ser operado.

“Eso me obligó a estar tres meses y medio en cama, lo que significa una fuerte pérdida muscular. Para poder caminar tuve que hacer kinesiología por al menos dos veces a la semana para poder reactivar toda mi musculatura. He tenido excelentes resultados y hoy camino sin problemas”, comentó.

Legrand precisó que “estoy buscando devolverle a mi musculatura la capacidad que tenía anteriormente porque antes del accidente, por norma, cada día caminaba seis o siete kilómetros, pero voy a poco. Ya he logrado caminar 45 minutos. Fueron 18 cuadras. En las mañanas hago una caminata de cinco cuadras y en la tarde hago otras cinco”.

“Lo que quiero es tener la rehabilitación completa de la pierna para poder presentarme en un escenario nuevamente”, afirmó el artista, quien confirmó que debido a su accidente dejará de andar en moto, una de sus grandes pasiones por más de 50 años.

“Si alguien viene a mi casa se da cuenta porque la tengo llena de motos chicas de artistas (como decoración). Estoy como voyerista, me conformo con mirarlas. Me han ofrecido triciclos, de todo, pero no lo voy a hacer. Ni menos ahora porque Santiago está muy peligroso para andar en moto. Mucha gente que no respeta nada y además hay un mar de motos”, confesó.

El humorista está a la espera de recibir el alta, lo que ocurriría durante el mes de abril. Luego de esto retomaría sus espectáculos presenciales.