Comerciante ambulante emplazó a Neme: "Es fácil hablar ahí sentado"

En Mucho Gusto cubrían las consecuencias que sufrió el comercio ambulante en Maipú.

Por: Rodrigo León 09 de agosto 2022 · 13:21 hs

El periodista José Antonio Neme fue emplazado por una comerciante ambulante de la comuna de Maipú, que se vio afectada por la orden emanada desde la municipalidad de despejar el comercio ilegal en el sector de la Plaza de Maipú.

En Mucho Gusto conversaron con el alcalde Tomás Vodanovic sobre la medida, momento en el que también hablaron con la comerciante, identificada como Katherine Díaz.

Aprovechando la tribuna, ella expresó que la molestia que tienen es que “nosotros somos un comercio que no es ilegal, nosotros somos un comercio que lleva muchos tiempo con nombre y apellido, nos tienen identificados acá en el municipio y resulta que ahora el alcalde, que no es de la comuna y que no nos conoce, y resulta que él de un día para otro decide que no trabajamos más”.

Por lo mismo, le exigió a Vodanovic qué tipo de solución le dará “a todas estas personas que sí son de Maipú y que viven del día a día”.

Emplazó a Neme

Continuando con su descargo, la comerciante ambulante aprovechó también de emplazar a José Antonio Neme, que estaba en el estudio de Mucho Gusto.

“A lo mejor el señor Neme debe tener una súper buena situación económica, y es fácil hablar ahí sentado y no ver la problemática real de la gente”, manifestó, molesta.

Aprovechando la mención, el conductor del matinal de Mega quiso saber si “ella inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos y si da boleta porque, básicamente, cuando uno tiene una actividad comercial y no da boleta, está faltando a la ley y no está pagando el impuesto que corresponde”.

Katherine Díaz respondió indicando que “no somos delincuentes, nosotros trabajamos y tenemos permisos, que es de bazar y paquetería, y de la agrupación ninguno vende comida”.

Una vez finalizado el despacho, José Antonio Neme quiso tomarse unos segundos para referirse al emplazamiento.

“Yo no voy a decir nunca en televisión cosas para que la gente escuche lo que quiera escuchar. Yo respeto a la gente que está de acuerdo conmigo y también respeto infinitamente a la que no está de acuerdo conmigo, y tienen cinco o cuatro matinales donde pueden buscar información”, dijo el animador.

Agregó, además, que “reconozco las necesidades de las personas desde la comodidad de mi estudio como dijo, tan tonto no soy, pero evidentemente lo que ellos no están viendo es que acá hay un contexto comunal”.

“Donde efectivamente el alcalde es la autoridad y tiene todo el derecho de tomar la decisión que tomó, que muchas veces los márgenes de conversación con ellos es muy difícil porque no quieren aceptar otros lugares”, cerró.