Cómo influyó José Luis Reppening en la decisión de Priscilla Vargas de dejar Mega

Priscilla Vargas y José Luis Repenning trabajaron juntos durante años en Mega.

Por: Rodrigo León 02 de Marzo 2022 · 10:30 hs

Priscilla Vargas y José Luis Repenning se habían convertido en una de las duplas más sólidas en los noticiarios matutinos de Mega. Sin embargo, esta alianza terminó este martes luego de que la periodista se despidiera en vivo del canal privado después de 20 años tras aceptar la oferta de Canal 13 para conducir Aquí Somos Todos.

Pero Vargas no tomó la decisión así de fácil y para ello necesitó del consejo de su compañero, según comentó a LUN, quien fue uno de los primeros en enterarse de esto. “Cuando nos encontramos en Tongoy le conté, yo creo que súper entusiasmada, que tenía esta posibilidad. Le dije que sentía que tengo todas las habilidades para hacerlo. Entendió y dijo que me iba a echar de menos”, señaló.

“Repe me ayudó mucho a tomar la decisión. Sólo necesitaba que me dijeran dale”, aseguró, destacando que se sentía “orgullosa de haber tomado esta decisión. Salí de mi zona de confort y no tengo ninguna duda que la decisión fue acertada”.

Por su parte, José Luis Repenning no pudo estar presente en la despedida de Priscilla Vargas en pantalla debido a que estos días se encuentra cumpliendo cuarentena tras dar positivo por COVID-19. Aún así, reconoció que la noticia fue “un mazazo para mí, para sus colegas y para el canal. Fue todo muy sorpresivo".

El periodista recordó cuando su compañera le comentó la oferte de Canal 13 cuando se encontraron en medio de sus vacaciones. “Siempre le dije que escuchara y que viera la mejor opción”, indicó.

“Después cuando me contó más detalles ella estaba fascinada y yo no sabía mucho qué hacer porque no quería que se fuera, pero al final uno ve su crecimiento y creo que era una muy buena opción”, reconoció.