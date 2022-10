Cómo organizar una noche de juegos en casa: edición póker

Antes de comenzar, puedes tomarte un rato para debatir y repasar el tipo de póker que se usará durante la velada, para evitar malentendidos. FREEPIK

El fin de semana suele ser un momento excelente para disfrutar de un hobbie o para pasar tiempo junto a tu familia y amigos. Las reuniones pueden ser en un restaurante, en un bar, en un parque, o simplemente, en tu propia casa. ¿Y por qué no organizar una noche de póker casera?

Para que la velada sea inolvidable, asegúrate de crear un ambiente propicio, e invitar a quienes disfruten de este tipo de juego. Además, es muy importante ofrecer bebidas y comida a los invitados. ¡Aquí encontrarás una serie de ideas para preparar tu noche de juegos!

Invitados

Para tener una noche de juegos inolvidable es muy importante elegir bien a los jugadores. Debes tener bien claro con quién deseas armar un equipo y a quien quieres enfrentar. Si es un grupo de amigos, tanto mejor, ya que siempre es mejor si hay un buen clima. Los jugadores deben respetar las reglas y saber cómo perder. De esta manera, te ahorrarás muchos momentos incómodos.

Por eso, desde el comienzo, las reglas deben ser muy claras. Antes de comenzar a jugar, puedes tomarte un rato para debatir y repasar el tipo de póker que se usará durante la velada, para evitar malentendidos. Además, puedes decidir si habrá algún tipo de premio por la participación, por ganar cada partida, o por el resultado final.

Ambientación

La ambientación del espacio es fundamental para crear la atmósfera indicada. Una sala de póker suele ser moderna, elegante y divertida. Puedes crear esta ambientación en el living de tu casa, en el comedor o en la zona del bar. También puede armar esta sala en una habitación vacía, un lugar al que no le estés dando uso actualmente. Lo importante es que los jugadores se sientan a gusto en su silla o sillón, y que la mesa sea lo suficientemente amplia como para que los jugadores desplieguen todas las cartas que sean necesarias durante el juego.

Para generar el ambiente indicado, puedes conseguir un paño verde. Esto ayuda a crear un buen soporte para el juego y se ve más profesional. ¡Asegúrate también de tener naipes y fichas de calidad!

En cuanto a la iluminación, lo ideal es colocar una luz focal que apunte al centro de la mesa. Esto ayuda a que la atención esté en el juego, y además, crea un efecto de sombras en la periferia.

Puedes elegir colores sobrios para la habitación. Esto permite darle el protagonismo exclusivo al juego de póker. Si buscas una remodelación simple y accesible, puedes optar por los vinilos. Hoy en día, es posible encontrar vinilos de colores sobrios como también algunos alusivos al póker, como tréboles, corazones o diamantes.

Si quieres, puedes elegir una lista musical temática, aunque esto depende también de los invitados. Como sabes, algunas personas prefieren un lugar silencioso para poder concentrarse en la partida. ¡Pregunta y verás!

Bebidas y aperitivos

En la habitación debes asegurarte de que la mini nevera o minibar esté cerca. Es importante que la preparación de tragos y bebidas sea accesible. ¡Allí puedes preparar todo tipo de infusiones para tus invitados de honor!

Si bien en el póker profesional no está permitido beber durante el juego, esta es una ocasión informal para divertirte, por lo que las reglas las pones tú.

En los últimos años, la coctelería de autor ha crecido enormemente en las grandes ciudades del mundo como Nueva York, Londres, Barcelona, Ciudad de México, Río de Janeiro y Buenos Aires. Junto a este auge, han surgido combinaciones más audaces y una mirada estética de los tragos. Sin embargo, los clásicos siempre son bienvenidos.

No hay nada mejor que un Dry Martini, el cóctel favorito de James Bond. ¿O por qué no, el famoso neoyorkino Manhattan, fuerte y delicioso? Vermut, whisky y angostura, con una cereza roja, es una combinación que no falla. Asimismo, puedes ofrecer cócteles de moda como el Aperol Spritz. Es simple y sencillo, sólo necesitas aperol, prosecco bien frío y una rodaja de naranja para decorarlo.

Margarita es otro cóctel infaltable de la lista. Este clásico mexicano lleva tequila blanco o reposado, triple seco o licor de naranja, zumo de lima, sal y hielo.

Además de los cócteles, también siempre ten a mano algunas otras bebidas para ofrecer mayor variedad, como champagne, prosecco, vino tinto, vino blanco y cerveza. Eso sí, siempre ten en cuenta a aquellos que prefieren bebidas sin alcohol. Debes poder ofrecer agua, limonadas y gaseosas.

En cuanto a los aperitivos, puedes optar por una gastronomía temática o regional. Aunque, por supuesto, hay algunas recetas que nunca fallan. Una buena tabla de quesos, variedad de jamones ibéricos, aceitunas y conservas, tiraditos de salmón marinado con sésamo, guacamole y quesadillas, carpaccio de ternera con rúcula y dátiles, son solo algunas ideas, entre muchas otras.

En definitiva, se trata de lograr que los invitados se sientan a gusto y como en casa. Si tienes en cuenta estas ideas y tips, ¡tendrás una noche inolvidable!