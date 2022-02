Cómo ver en Netflix, HBO, Disney y Amazon las películas nominadas al Oscar

El Poder del Perro es la película más nominada a los Oscar. NETFLIX.

Por: Rodrigo León 08 de Febrero 2022 · 12:54 hs

La Academia dio a conocer este martes la lista completa de nominados para los próximos Premios Oscar, ceremonia que se realizará el próximo 27 de marzo.

Tal y como ha ocurrido en años anteriores, el streaming vuelve a apoderarse de la premiación más importante del cine en todo el mundo. Un claro ejemplo de ello es lo logrado por Netflix, donde varios de sus títulos buscarán quedarse con una estatuilla.

La que corre con mayor ventaja es El Poder del Perro, que lidera la carrera con 12 nominaciones. Pero quien no se queda atrás es HBO Max, que con Dune alcanzó 10.

Para quienes quieran echarle un vistazo a las distintas películas que lograron ser nominadas a los Premios Oscar, te dejamos una guía con dónde encontrar cada uno de los títulos, ya sea en el cine o en el streaming.

Netflix

Son varias las películas de Netflix que buscan la estatuilla. La mayor parte de ellas ya se encuentran en su catálogo, mientras otras como Madres Paralelas estará disponible en los próximos días.

Mientras tanto ya podemos ver El Poder del Perro, No Miren Arriba, Tick, tick… Boom!, Fue La Mano de Dios y Los Mitchell contra Las Máquinas.

HBO Max

Dentro de los nominados a los Premios Oscar que podemos encontrar en HBO Max está Dune que tiene diez nominaciones y King Richard, que postula. en seis categorías.

Amazon

Hasta el momento, las únicas cinta que podemos encontrar en Amazon y que busca llevarse un Oscar es Being The Ricardos, de Aaron Sorkin, junto con Coming 2 America que compite en Mejor Maquillaje.

Apple TV

Para aquellos que cuentan con Apple TV, en lla pueden encontrar La Tragedia de Macbeth que tiene tres nominaciones, mientras que CODA, que tiene también tres postulaciones, estará disponible próximamente.

Disney+

En Disney+ podemos encontrar las películas animadas y de Marvel que lograron un cupo en los nominados a los Oscar. Entre ellos se encuentra Encanto, Cruella, Raya y el Último Dragón, Luca, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Cine

Aunque ya son varias las películas que es posible encontrarlas en el streaming, hay otras que aún no se suman a estas plataformas y solo es posible verlas en las distintas salas de cine.

Entre ellas se encuentran: West Side Story, Spencer, Licorice Pizza, Drive my Car, Nightmare Alley, House of Gucci, Spider-Man: No Way Home, No Time To Die.

Bonus Track: ¿Dónde ver el corto chileno nominado a los Oscar?

No podíamos dejar fuera de este listado a Bestia, el corto chileno que logró ser nominado a los Oscar como Mejor Cortometraje Animado.

Si bien, actualmente, se exhibe en distintos puntos, es posible verlo en Vimeo, donde puedes arrendarlo por las próximas 48 horas, o comprarlo para verlo cuando quieras.

Para esto, el precio varía entre 2.20 dólares ($1.800 pesos) y 5,50 dólares ($4.500).