Con champagne de medio millón de pesos: así fue el íntimo cumpleaños de Tonka Tomicic

Tonka Tomicic pidió para sus invitados un champagne Dom Perignon de medio millón de pesos. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 02 de junio 2022 · 09:57 hs

En el hotel cinco estrellas Mandarín, con un selecto grupo de invitados y champagne Dom Perignon de medio millón de pesos, celebró su cumpleaños número 46 la animadora de Canal 13, Tonka Tomcic.

El encuentro se realizó el día 31 de mayo en el ex Hotel Hyatt, según reveló el periodista Luis Sandoval en la edición de este miércoles de Me Late.

De acuerdo a lo manifestado, la cita de la animadora y sus invitados comenzó alrededor de las siete y media de la tarde y se prolongó hasta casi las dos de la mañana.

Pero además de ser casi un evento vespertino, la jurado de Starstrucks solicitó a sus invitados que la ayudaran a mantener la cita en privado, por lo que "les habría pedido a todos los comensales de su cumpleaños, que no publicaran mayormente cosas", según detalló Sandoval.

El mismo periodista les reveló a sus compañeros del panel que "me dijeron que al final fue como, vamos a celebrar, chiquillos, y (Tonka) mandó a pedir un Dom Perignon. Y eso, en el hotel me dijeron que costaba $500 mil pesos, medio millón de pesos en un champagne", recalcó.

Invitados

Entre los invitados que llegaron al recinto, según revelaron en el programa de TV+, estaba Raquel Argandoña, quien arribó sin la compañía de su pareja, Félix Ureta.

Y aunque todos esperaban que Martín Cárcamo, ex compañero de Tonka Tomicic en la conducción del Bienvenidos, estuviera presente en el cumpleaños de su amiga, el rubio animador se habría excusado debido a que estaba grabando para uno de los programas que conduce en la estación de Andrónico Luksic.

Quien sí llegó hasta el Hotel Mandarín fue el ex director de Programación de Canal 13, José Miranda, además de otros invitados que hicieron caso a la petición de la anfitriona y no publicaron fotos o videos de la celebración.

La única que sacó una foto y la subió a su Instagram fue Raquel Argandoña, que se retrató junto a la cumpleañera y José Miranda. Y aunque la mama de Nacho Calderón se arrepintió y borró la imagen, igual fueron muchos los que la alcanzaron a guardar y luego la subieron a la web.

Lo que contó Raquel

Y fue la misma Argandoña la que contó este miércoles en el programa Zona de Estrellas, cómo lo pasó en el cumpleaños de Tonka Tomicic.

"Agradezco a Tonka que me haya invitado. Fue una noche preciosa, una mesa adornada, la atención, todo espectacular ¿Pero sabes qué? Es muy feo cuando te invitan a su casa y empiezas a comentar lo que pasó, quiénes estaban, quiénes no fueron, quiénes fueron los invitados", manifestó la ex panelista del Bienvenidos.

Según ella, todo fue "espectacular. Y Tonka está mejor que nunca, físicamente y anímicamente. La vi muy empoderada, muy ella y eso a mí me encantó... Éramos 40 los invitados", reveló.

Respecto de por qué Tonka Tomicic eligió ese lugar para apagar las 46 velas, Mariela Sotomayor sostuvo que la animadora de Canal 13 sería una clienta frecuente del recinto. Por lo mismo, la administración del recinto se preocupó especialmente que se cumpliera su deseo de que no se filtraran ni fotos ni información del cumpleaños.