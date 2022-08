"Con una voz un poquito más gastada": Mirna Schindler regresó a Tu Día

Mirna Schindler fue recibida por Ángeles Araya en Tu Día. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 01 de agosto 2022 · 10:46 hs

Después de dos semanas fuera, la periodista Mirna Schindler retomó sus labores en el matinal Tu Día de Canal 13 este lunes tras contagiarse de COVID-19.

La conductora fue recibida por su compañera de labores, Ángeles Araya, junto a los panelistas Libardo Buitrago y Francesco Gazzella. “¿Todo bien?”, le preguntó la ex Aquí Somos Todos a Schindler una vez que iniciaron la edición de este lunes del espacio.

“Todo bien, hasta ahora todo bien. Sobreviviendo al coronavirus gracias a la vacuna, con una voz un poquito más gastada pero vamos que se puede”, fueron las escuetas declaraciones de Mirna Schindler.

A través de Instagram también destacó su regreso a la televisión. “De vuelta al trabajo, con la voz aún gastada por el COVID pero haciendo todo para recuperar mi 100%”, señaló en la publicación que venía junto a la fotografía de una nota que le hicieron en LUN.

Síntomas post COVID

Mirna Schindler tenía planeado volver a Tu Día el pasado lunes, pero los síntomas que presentó una vez que terminó la gripe por el COVID-19 se lo impidieron.

Según comentó en el artículo, forma parte del tercio de personas que presentaron una fatiga post COVID, le indicó el doctor Sebastián Ugarte.

A eso se suman los problemas a la voz que sufrió, debido a que previo a la enfermedad presentó una disfonía y, posteriormente, “sentía que al hablar me costaba respirar. El tema de la voz lo encontré súper peludo, pensé es lo último que me faltaba, porque yo trabajo con la voz”.

Por lo mismo, Mirna Schindler se comunicó con una fonoaudióloga que le dio unos ejercicios para que “la voz no se me apague” y que necesitaba tratar esto porque sino “puede quedar una disfonía por mucho rato y la tos no para”, precisó.

Además, para su regreso a Tu Día, se está tratando la tos con un jarabe para cuando tenga cambios de temperatura.