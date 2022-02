Conducirá nuevo programa: así será el regreso de Mauricio Israel a la TV

El 6 de marzo a las 22:30 horas está programado el regreso de Mauricio Israel a la TV. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 16 de Febrero 2022 · 09:22 hs

Para el próximo 6 de marzo a las 22:30 horas está programado el regreso de Mauricio Israel a la televisión, de la mano de TV+. En el canal privado estará a la cabeza del programa deportivo Círculo Central junto a los periodistas Felipe Bianchi y Marco Sotomayor.

“Para mí esto es como volver a mis raíces. Yo partí como periodista deportivo y estar en Círculo Central es un deja vú muy lindo que me permite reencontrarme con el público y esa faceta mía”, declaró el comunicador a El Mercurio.

Israel reaparecerá en la pantalla chica a 14 años de abandonar el país agobiado por millonarias deudas que, según precisa, logró solucionar entre 2010 y 2013 con el remate de su casa en La Dehesa y con repactaciones con instituciones financieras.

Con este antecedente, Mauricio Israel reconoce como le complica la imagen que tienen de él, pero recalca que “hay al menos dos generaciones que ni siquiera me conocen y nunca me han visto en la tele”.

“Ahora tengo 60 y no 40 años. Ya no soy el mismo, tengo otras experiencias y no voy a llegar a pontificar, sino a opinar y hacer comentarios de una forma más tranquila”, agregó.