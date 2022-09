Conteo de Cartas: La técnica secreta para ganar

Si bien es cierto que el conteo de cartas no es ilegal, los casinos reservan el derecho de admisión. Pexels

27 de septiembre 2022

La controversial técnica de contar cartas ha sido expuesta en los canales de noticias y la pantalla grande muchísimas veces a través de los años. Con eventualidades de gran impacto como estafas millonarias y piezas de multimedia populares como películas de Hollywood – el misterio y el delicado arte del conteo de cartas en los juegos de azar ha llamado la atención del público en general en todo el mundo.

Descubrir las diferentes técnicas que se usan en los juegos de azar puede ser de gran utilidad para los jugadores de casino. Muchos sitios web ofrecen información referente a todo tipo de temáticas involucradas en los juegos de casino e incitan al aprendizaje y el juego responsable. Para los jugadores de Chile, casino-online24.cl es una gran fuente de información.

1. La ciencia exacta de contar cartas

El conteo de cartas es una técnica popular que se utiliza para ganar en el Blackjack. A este juego de azar también se le llama 21, ya que el objetivo principal es coleccionar una mano de cartas que se acerquen lo más posible o igualen el número 21. Sobrepasar este número elimina automáticamente al jugador y favorece a la casa. En este juego la J, Q, K y el número 10 valen 10 puntos, A vale 1 u 11 dependiendo del caso y las demás cartas representan su valor numérico sin cambio alguno.

Para poder ganar, el jugador debe eliminar todos sus miedos a perder y empezar a ver el juego como un flujo de información constante. Mientras se aplica esta técnica de conteo de cartas, el enfoque del contador debe permanecer solamente en el conteo. La exactitud de su proceso es la única variable que determinará su ganancia.

A pesar de parecer contraproducente, si el contador de cartas pierde la concentración por codicia y ganancias, enfocándose solamente en ganar, es posible que la técnica del conteo se vea comprometida y, por consiguiente, genere un resultado negativo para él y positivo para la casa.

La técnica del conteo se realiza utilizando la memoria para evaluar las probabilidades de ganar. En el proceso se utiliza una metodología de matemática exacta asignando un valor a cada carta que se muestra en la mesa. El número 10 y las letras J, Q, K y A valen -1, los números del 2 al 6 valen +1 y los números 7, 8 y 9 valen 0.

Mantener este flujo constante de información sumando y restando basado en cada carta que se muestra en la mano de cada jugador, incluyendo las cartas de la casa, es lo que le da al contador de cartas la información que necesita para saber si debe doblar, asegurar o rendirse. Si el contador utiliza la información a su beneficio, este podrá ajustar su apuesta para abandonar la mano o sacar una mano ganadora.

2. Aplicabilidad en los juegos de casino

En la famosa película 21, la cual está basada en hechos reales, seis estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts forman un equipo de Blackjack y viajan a Las Vegas cada semana. Motivados por el deseo de obtener fondos para pagar su educación en prestigiosas universidades, los jóvenes aprenden a usar esta técnica de contar cartas con el fin de explotar sus conocimientos en los casinos y generar ganancias millonarias de manera rápida.

Después de crear una estrategia de conteo que implica tomar puestos de la mesa de juego y señalizar de manera secreta, los seis jóvenes entran en el mundo de los casinos bajo el liderazgo de su profesor de matemáticas, Micky Rosa, representado por el actor estadounidense Kevin Spacey. Aplicando la técnica del conteo, el grupo de universitarios gana muchísimo dinero en las mesas de Blackjack.

Sin embargo, el poder relacionado con las grandes sumas de dinero se sube a la cabeza de Ben, el personaje principal de esta historia. Motivado por la adicción y buscando aumentar su adrenalina, Ben comienza a actuar de manera egocéntrica y toma decisiones poco inteligentes. Ignorando la seña secreta de sus compañeros de estudio, Ben pierde cuenta de las cartas y hace una apuesta millonaria en la cual pierde doscientos mil dólares.

Esta película del 2008 cuenta una historia real y demuestra de forma plena el posible éxito (y el posible fracaso) de la técnica del conteo en el Blackjack. Ganar o perder… todo depende de como se utilice la información para decidir si doblar, asegurar o rendirse.

A diferencia del Blackjack, contar cartas en Póquer no produce un resultado satisfactorio para el jugador. Debido a las diferentes maneras en la que se ejecutan los juegos, el Póquer provee información insuficiente y no permite contar las cartas con la misma exactitud que el Blackjack. Aunque no sea imposible utilizar técnicas parecidas para ganar, normalmente no se utiliza el conteo de cartas como una herramienta para ganar en el Póquer.

3. Marco legal de la técnica

Ahora, la técnica del conteo de cartas no es más que un proceso numérico puesto en práctica a través de la evaluación de data. El jugador que cuenta los naipes no tiene real influencia en las cartas. Incluso cuando las cuenta de manera experta, su potestad se limita a quedarse con las cartas que se han arrojado o pedir más cartas a la casa.

Esta baja influencia activa ante el proceso del juego le quita a la técnica cualquier característica ilegal. En condiciones normales, el contador de cartas parece un jugador más que apuesta y gana solamente por suerte.

Entonces, si el contador de cartas pretende ser un jugador más en la mesa. ¿Cómo se detecta su actividad? Para responder esta pregunta, entra en vigencia la consciencia de los otros jugadores y del crupier en sí.

Para lograr detectar a un contador de cartas, se debe conocer del arte de las probabilidades y reconocer que el comportamiento que este demuestra. Todo el proceso de identificar al contador se basa en simplemente observar y notar patrones de conducta que indiquen si el conteo es real o es simplemente un hecho de suerte.

Si bien es cierto que el conteo de cartas no es ilegal, los casinos reservan el derecho de admisión. Esto quiere decir que los establecimientos tienen la libertad de prestar sus servicios o restringirlos según vean necesario. Para las casas de apuestas no es beneficioso recibir jugadores que estén ganando constantemente porque entre más gana el jugador, más dinero pierde la casa.

Por eso le prohíben la entrada a las personas que se han visto realizando este tipo de actividades lúdicas. Algunos casinos inclusive tienen expertos de vigilancia dedicados a seguir estos patrones de comportamiento con ayuda del video transmitido por las cámaras de seguridad las veinticuatro horas del día.

Es importante saber que el conteo de cartas en los juegos de casino es una actividad que se realiza solamente de manera casual. En los eventos profesionales del deporte, en los juegos de azar, como en la Serie Mundial de Póquer, este tipo de comportamientos se encuentra completamente ausente.

En estos eventos solamente participan profesionales que juegan de manera ética y durante ellos se utilizan otro tipo de técnicas de probabilidades con ámbitos sociales y psicológicos para convertirse en campeones del azar.