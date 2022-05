"Contesté algo tan bestial...": Hijo le prohibió a Patricia Maldonado usar Twitter

Hasta Jaime Coloma llamó a Patricia Maldonado para preguntarle si ella había escrito en mensaje o la habían suplantado. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 11 de mayo 2022 · 11:19 hs

No hay que echar a volar mucho la imaginación para comprender que debe haber sido muy fuerte lo que Patricia Maldonado escribió la última vez en su cuenta de Twitter, como para hacer que su hijo le prohibiera definitivamente el uso de esta red social.

Eso al menos de desprende de lo que contó la misma cantante en el último capítulo de Las Indomables, el programa vía Youtube que realiza con su amiga Catalina Pulido.

Como siempre los Trending Tópics de Twitter ponen temas sobre el tapete, en el espacio hablaron de la red social del pajarito azul. Y ahí fue cuando Patricia Maldonado reconoció que ya no usa dicha red social porque porque su hijo no la deja.

"Yo no tengo Twitter. No lo puedo abrir, porque me lo prohibió mi hijo", le confesó Maldonado a Pulido. A continuación, explicó que ello se debe a la forma en la que le respondió a otro usuario.

"Eso a raíz de que un tipo me escribió algo y yo le contesté algo tan bestial, tan grosero, que mi hijo me dijo: No más. Usted cierre esto”, afirmó en el espacio.

"Se horrorizó"

Luego, recordó que también le dijo: "Mamá, por lo que más quieras en el mundo, lo que usted le contestó, a mí me horrorizó".

Pero Patricia Maldonado le aseguró a Catalina Pulido que su hijo no fue el único al que le impactaron las que serían sus últimas palabras en Twitter, porque hasta su amigo y ex jurado de Rojo, Jaime Coloma, la llamó para preguntarle si había sido ella quien posteó ese mensaje o le habían hackeado la cuenta.

"Trabajamos juntos mucho tiempo, tuvimos una muy bonita relación. Y me dice: Quiero saber si eres tú la de Twitter que contestó esto, o te suplantaron. ¡Gritaba! Me decía: No lo puedo creer", rememoró.

"A raíz de eso, yo nunca más tuve (Twitter), porque soy pastito seco, tú me dices esto y yo te contesto esto otro. ¡Es sin llorar!”, cerró el tema la ex panelista del Mucho Gusto.

