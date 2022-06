"Conversamos mucho, nos reímos mucho": Priscilla Vargas habló de su relación con José Luis Repenning

Priscilla Vargas aseguró que con José Luis Repenning comparten una bonita amistad que comenzó hace más de 20 años. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de junio 2022 · 09:47 hs

Hace mucho tiempo que circulan rumores que aseguran que los periodistas Priscilla Vargas y José Luis Repenning tienen algo más que una gran amistad. Por eso, los telespectadores esperaban que en el episodio del domingo del De Tú a Tú, Martín Cárcamo abordara el tema para salir de una vez por todas de la duda.

Y el conductor del estelar de Canal 13 no decepcionó al público, pues en medio de la nota realizada en el departamento de la profesional, el rubio le mostró un video de su colega de Mega. Y Priscilla contó la verdad sobre el estrecho vínculo que mantienen ambos. "Conversamos mucho, nos reímos mucho", aseguró.

La conversación entre el rostro de Canal 13 y su anfitriona tocó distintos temas, como su profunda fe: "Soy súper creyente. Mi abuelo llegó de Palestina y uno hereda la religión. Me casé por la iglesia ortodoxa y mis hijas se bautizaron", le reveló a Martín.

Hablando de hijas, Priscilla Vargas también recordó la separación del papá de sus niñas. "Tengo muy lindos recuerdos de mi matrimonio. Y cuando empezaron a ir las cosas mal, yo no quería que eso empañara todo lo lindo que habíamos vivido. No quería que mis niñitas nos vieran pelear. Yo no peleaba con mi ex marido", le contó a Cárcamo.

Y como ella abrió la puerta, el conductor del De Tú a Tú le preguntó por su vida afectiva y qué le atraía de una persona. La periodista aseguró que en la actualidad no está enamorada, aunque dejó en claro que no descartaba la posibilidad de volver a estarlo si encuentra a la persona adecuada. En ese sentido, reveló que para ella resulta fundamental "sentir admiración" por su pareja.

José Luis Repenning

En eso estaban, cuando Martín Cárcamo le mostró a la conductora del Aquí Somos Todos un video del periodista y lector de noticias de Mega, José Luis Repenning.

Y es que el rubio animador tenía perfecto conocimiento de los reiterados rumores en cuanto a que existiría una relación sentimental entre ambos profesionales de la prensa.

Coherente con lo dicho anteriormente, en cuanto a que no está enamorada, Priscilla Vargas aseguró que ambos comparten una bonita amistad que comenzó hace más de dos décadas, cuando se conocieron mientras ambos reporteaban durante un Año Nuevo.

Dijo también que Repenning, además de en lo profesional, ha sido un gran apoyo en lo personal.

"Cuando tú pasas por momentos difíciles, te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Hay amigos que yo dejé de ver, en el fondo tomaron partido y eso es súper doloroso", recordó en ese momento.

Y valoró el que "en el caso de Repe, había vivido un proceso similar años antes. Y él fue un gran apoyo. Nosotros conversamos mucho, nos reímos mucho", cerró Priscilla Vargas.