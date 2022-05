Corte rechaza recurso y Nicolás López deberá continuar en la cárcel

De momento, Nicolás López deberá seguir cumpliendo prisión preventiva hasta que se ejecute su sentencia. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 25 de mayo 2022 · 15:08 hs

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Nicolás López, por lo que deberá seguir en recluido en el penal Santiago I.

La abogada Paula Vial fue la que ingresó esta acción con el fin de dejar sin efecto la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, el que dictaminó que el director de cine deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.

En el documento, la defensora del cineasta argumentó con que la decisión del tribunal “es arbitraria, pues carece de fundamento y de justificación racional” e incurre en una supuesta ilegalidad.

Esto último, argumentó, debido a que no se fundamenta “la resolución en antecedente nuevo alguno que implique tan drástica medida cautelar; al no hacerse cargo el Tribunal de los antecedentes y argumentos dados por la defensa; al limitarse la resolución a solo enunciar que la medida cautelar impuesta no será una pena anticipada, sin desarrollar ni permitir al justiciable la reproducción de dicho razonamiento; al no considerar la posibilidad de aplicar otra de las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal ni evaluar su conveniencia para asegurar los fines del procedimiento”.

Para el tribunal de alzada, dicho fallo se dictó “conforme a derecho, por cuanto fue dictada por el tribunal competente, en los casos y en la forma señalados por la ley, y se encuentra debidamente fundada, por lo que a juicio del tribunal ella no es ilegal o arbitraria”.

“No puede sostenerse que la medida cautelar impuesta constituya la imposición de una pena anticipada, como se alega en el recurso, toda vez que se fundó únicamente en circunstancias objetivas contempladas en la letra c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, y su propósito es resguardar a la sociedad en su conjunto”, agregó la Corte en su fallo.

De esta forma, Nicolás López deberá continuar cumpliendo la prisión preventiva hasta que se termine el periodo de apelaciones y se ejecute su sentencia de cinco años y un día de cárcel efectiva por los dos delitos de abuso sexual consumado por los que fue declarado culpable.

Ahora, la abogada Paula Vial buscará la nulidad del juicio en contra de López porque “no estamos de acuerdo con la condena de cinco años y un día”, además de asegurar que “no es un peligro para la sociedad”.