Creadores de Stranger Things insinúan que uno de los personajes morirá en el Volumen 2

El Volumen 1 de Stranger Things 4 debutó el pasado viernes con sus siete capítulos. NETFLIX.

Por: Rodrigo León 03 de junio 2022 · 16:03 hs

Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, insinuaron que durante el segundo volumen de la cuarta temporada, que llega a Netflix el próximo 1 de julio, uno de los personajes podría morir.

Fue en una entrevista con Variety donde respondieron varias preguntas que dejaron los siete primeros capítulos que fueron estrenados hace una semana. La consulta viene luego de que Millie Bobby Brown asegurara en una rueda de prensa que tenían que haber más muertes en la historia.

Ante esto, Ross Duffer declaró que “realmente no quiero decirlo, pero me preocuparía que los personajes entraran en el Volumen 2, seguro. Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños".

Por lo mismo, aseguró que “todo el mundo está en peligro” actualmente en la historia. Agregó que “hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien. Ahora, ya sea que lo hagan o no, tendrás que mirar” la serie cuando regrese.

La otra gran duda que dejó Stranger Things 4

Uno de los temas más abordados en los últimos siete días tras el estreno de Stranger Things 4, fue la sexualidad del personaje de Will, interpretado por Noah Schnapp.

Recientemente el actor fue consultado ante la posibilidad de que el adolescente fuera homosexual y tuviera sentimientos hacia su mejor amigo, Mike (Finn Wolfhard). El mismo Schnapp declaró hace unos días que “depende de la interpretación de la audiencia”.

Por lo mismo, los hermanos Duffer fueron consultados sobre este tema, y explicaron que “el arco completo de la historia aún no ha sucedido porque realmente estamos en el Episodio 7, es lo que llamamos el final de nuestro segundo acto”.

“Así que hay mucha más resolución en la historia; estamos tratando de hacer lo mismo con los arcos de los personajes. Y diría que eso se aplica al arco de Will. Por lo tanto, será mucho más fácil hablar de eso para todos, los actores y nosotros, una vez que se hayan reproducido esos dos últimos episodios. Pero ciertamente, su viaje y arco está lejos de terminar”, precisaron.