"Crean en mí": Paul Vásquez recordará en Podemos Hablar la detención que sufrió en el aeropuerto

Por: Juan Pablo Ernst 15 de julio 2022 · 09:59 hs

Triste por lo que está viviendo desde lo ocurrido en el Aeropuerto de Santiago se mostró Paul Vásquez, durante su participación en Podemos Hablar, ocasión en la que le pidió a las personas que crean en él y aseguró que aclarará lo que sucedió ese día.

El Flaco aprovechó el espacio de conversación con Jean Philippe Cretton para asegurar que "ni en mis peores momentos había visto tanto PDI para mi".

"Lo único que tiene contra mí es mi pasado con la droga. Todo iba bien hasta que el PDI me hace el gesto de que estoy jalao", aseguró.

En el adelanto del programa al que accedió EL DÍNAMO, Paul Vásquez enfatizó que está rehabilitado del consumo de drogas e instó a que todos los que lo acusaron, "se hagan el examen de pelo", dijo, mostrando a la cámara el que se hizo él.

El ex Dinamita Show ahondó en lo ocurrido en la terminal aérea y sostuvo que "me hace mucho ruido que no haya un video de cuando me tiran al suelo, de cómo me golpeo la cabeza contra el suelo. Nada de eso existe... ¿por qué?", preguntó.

Según lo que argumentó, "esa es la razón por la cual no quise constatar lesiones, pensando en que todo quedaría ahí y así salir más rápido de esto".

Paul Vásquez le aseguró a Cretton que "pedí todos los exámenes: alcotest, alcoholemia, y no me hicieron nada".

Y explicó que "cuando el cabro chico de la PDI me hace el gesto de que estoy jalao, perdí el control. Por la misma razón me hice el examen de pelo, para que vean que estoy limpio"

Se pudrió todo

Sin embargo, el humorista pasó de la molestia a la emoción cuando aseveró que para el "se pudrió todo".

"Tenía un proyecto hermoso, pero realmente hermoso y se cayó. En estos 20 años, tantas cosas lindas", se quebró. "Todo se fue a la mier...", aseguró a continuación.

Recalcó que no es de los que andan "subiendo fotos o publicando todo lo bueno que hago, cuando voy a beneficios o a un rescate, nada".

Y ahí apuntó que a su parecer, "solo lo malo de mi vende".

Pero Paul Vásquez no quiso cerrar el tema sin pedirles a las personas que lo conocen "que crean en mí. A la gente de mis charlas, que no son mentiras todo lo que les digo".

"Esto es un impasse que voy a aclarar", concluyó el humorista en el estelar de Chilevisión.

