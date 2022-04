"¿Creen que la gente es idiota?": Neme emplazó a diputado Celis por quinto retiro

José Antonio Neme volvió de sus vacaciones y retomó la conducción de Mucho Gusto. INSTAGRAM/AGENCIA UNO.

18 de Abril 2022

José Antonio Neme retomó la conducción de Mucho Gusto este lunes y lo hizo emplazando al diputado Andrés Celis (RN) por la votación del proyecto que busca un quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

En contacto con el matinal de Mega, el parlamentario se mostró contrario a la iniciativa, sosteniendo que “hacen como suya esa plata, te la exigen y nadie te habla de un nuevo sistema previsional. A nadie le interesa pensar en su vejez (...) De verdad, es patético”.

“Cuando tengamos una inflación del 20%-30% ahí nos vamos a tomar consciencia”, agregó, en alusión a los nuevos proyectos que buscan un sexto retiro.

Fue después de la intervención de Andrés Celis que José Antonio Neme tomó la palabra y criticó tanto la diputado como a la clase política.

“La gente no es tonta, perdón. Yo no considero a la audiencia una estúpida porque esto vamos a un cajero automático y sacamos plata y sacamos plata. En el fondo la señal que le ha dado el sistema a la gente es que no va a poder vivir con esa plata”, sostuvo el animador.

En esa misma línea, el periodista pidió ir “a la realidad, si los políticos viven como en la estratósfera, en Saturno, en Plutón, más allá de esta galaxia. En la realidad, diputado Celis, que usted imagino maneja parcialmente, la gente no vive de su pensión. No vive de su pensión”.

Neme recordó un reportaje que leyó el fin de semana, el que consignaba que el promedio de los pagos de las pensiones en lo que va del año no supera los 300 mil pesos. Por lo mismo, ejemplificó que si en Chile se pagara un monto superior a los 800, la gente lo pensaría dos veces antes de realizar un retiro del 10%.

“Le doy mi mano y la otra que si en Chile las pensiones fueran de 500 mil para arriba la gente pensaría si sacar la plata”, manifestó el comunicador. “Al final tengo la PGU que es de 185 mil pesos. ¿Ustedes creen que la gente es idiota? ¿Todos creemos aquí que la gente es tonta? ¿Qué la gente quiere sacar la plata para comprar un plasma como dijo la ex ministra Zaldívar?”, continuó.

Por último, José Antonio Neme quiso cerrar enviándole un mensaje a la clase política. “El esfuerzo de la clase política, remite a sus compañeros diputado Celis, es pagar buenas pensiones. Mientras eso no ocurra, los chilenos no van a querer sacar el 10, sino el 100%”, remató.