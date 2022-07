Cristián de la Fuente: "¿Cuánta gente de este gobierno trabaja gratis?"

En la última semana, Cristián de la Fuente ha sido blanco de críticas por una declaración respecto a los privilegios. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 01 de julio 2022 · 12:56 hs

Cristián de la Fuente le dio el golpe de gracia a una usuaria que quiso “funarlo” en redes sociales, al dar cuenta de la labor que realizó en Estados Unidos promoviendo la cultura de nuestro país, con el apoyo del ex ministro de las Culturas, Luciano Cruz-Coke.

En la publicación, la usuaria identificada como Nico Garroz, consignó: “Cristián de la Fuente, el símbolo del esfuerzo y la meritocracia chilena, fue promotor de la cultura nacional en EEUU gracias al talentoso actor y ministro Luciano Cruz-Coke, quien además es su amigo personal”.

Ante esta situación, el actor no se quedó callado y quiso dejar en evidencia el error que cometió la joven, precisando que “no sé si leíste el Artículo Segundo donde dice que trabajé ad-honorem. Si no sabes lo que significa eso, quiere decir que trabajé gratis”.

De pasada, Cristián de la Fuente aprovechó la oportunidad de lanzar una indirecta a la administración del gobierno de Gabriel Boric: “¿Cuánta gente trabaja en este gobierno gratis, solo por amor a su país?”.

Los privilegios

En la última semana, Cristián de la Fuente ha sido blanco de críticas luego de asegurar en el programa sin Filtros, que no es una persona privilegiada y que todo lo que tiene hoy en día es fruto de su trabajo.

“¿Por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice: Tú, en tu lugar de privilegio... Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando”, sostuvo en esa oportunidad.

Sin embargo, lo que más sacó ronchas fue que el actor sostuvo que “el problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos”.

“Entonces, desde su sillón es más fácil no, ellos tienen privilegios”, cerró.