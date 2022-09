Cristián de la Fuente confirma infidelidad: "Tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia"

Esta no es la primera vez que el actor chileno es acusado de serle infiel a Castro, ya que en 2015 la revista mexicana TV Notas dio cuenta de una situación similar. AGENCIA UNO/ARCHIVO

27 de septiembre 2022

Cristián de la Fuente está en el centro de la polémica, luego que se viralizaran unas imágenes en las que aparece besando a una mujer durante su estadía en México.

Y el actor nacional, quien fue uno de los rostros del Rechazo, sacó la voz para confirmar la veracidad de la grabación dada a conocer por un programa de farándula azteca, ratificando que fue infiel a su esposa Angélica Castro.

De la Fuente se puso en contacto con su amigo, el periodista puertorriqueño Carlos Adyan, quien además es conductor de En Casa Con Telemundo, para dar su versión de los hechos, culpando de lo sucedido al alcohol.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Es un error de borracho, de tonto”, le aseguró el chileno, quien agregó que “estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, sentenció.

La grabación fue dada a conocer por Primer Impacto, quien presentó la nota como “Cristián de la Fuente besa a una mujer que no es su esposa en un restaurante en México”.

Por su parte, la esposa de De la Fuente, Angélica Castro, dejó de seguirlo en redes sociales, además de compartir imágenes junto a Jordi Castell y el actor Cristián Campos.

Esta no es la primera vez que el actor chileno es acusado de serle infiel a Castro, ya que en 2015 la revista mexicana TV Notas dio cuenta de una situación similar, consignó Publimetro.

“Cristián de la Fuente paga por masajes privados ¡mientras su esposa lo espera en Miami!” fue el título de la nota del medio internacional, que detalló que “fuimos testigos de que contrató a una joven que se hizo llamar Marianela, con el pretexto de recibir un masaje terapéutico; eso sí, con final feliz”.

Angélica Castro fue consultada por esta situación por SQP, cuadrándose en dicha ocasión con su marido.

"No tengo ningún comentario al respecto... La pregunta es por qué no hablan de lo importante que es (De la Fuente). ¡Imagínate! Cristián está partiendo una novela, como protagónico, con un horario súper importante en Televisa", expresó la actual voz de radio Agricultura.