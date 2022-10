Cristián de la Fuente llegó a Chile a días de destaparse su infidelidad

Con su visita a Chile, Cristián de la Fuente se reencontrará con su familia tras destaparse su infidelidad. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 30 de septiembre 2022 · 10:50 hs

Cristián de la Fuente, actor y animador de televisión, regresó a nuestro país en una semana marcada por el video que confirmó su infidelidad a Angélica Castro.

Fue el programa Primer Impacto de Univisión el que publicó el registro grabado el pasado 15 de septiembre en el que se ve al comunicador besando a una mujer en el restaurant La Única de México.

Ese mismo día, horas más tarde, Cristián de la Fuente confirmó que efectivamente besó a una mujer que no era su esposa. Según su testimonio, todo ocurrió porque fue ella quien se le acercó.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, aseveró.

Además, reconoció que “es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, ésa es la verdad”.

Cristián de la Fuente en Chile

A días de lo ocurrido, la periodista Cecilia Gutiérrez confirmó que Cristián de la Fuente llegó a nuestro país en las últimas horas tras ser visto en el aeropuerto.

La panelista de Zona de Estrellas precisó que este viaje estaba programado, puesto que durante este fin de semana celebrará el cumpleaños de su hija Laura de la Fuente.

“La visita de Cristián de la Fuente estaba planificada para hoy porque es el cumpleaños de su hija Laura, y mañana celebrarán con una fiesta”, consignó la comunicadora en su cuenta de Instagram.

Hasta la fecha, ni Angélica Castro ni Laura de la Fuente se han referido públicamente a los recientes hechos que protagonizó el actor.

Eso sí, ambas han sido blanco de crueles comentarios en sus redes sociales por parte de usuarios que les han enrostrado lo ocurrido en una semana negra para esta familia.