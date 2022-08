Cristián de la Fuente reveló qué hará en caso de que gane el Apruebo

"Estoy luchando por la ley Tamara también, que es para todos, no es solo para ricos o pobres", recalcó Cristián de la Fuente. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 10 de agosto 2022 · 14:14 hs

Pese al video que compartió en su redes sociales, y en el que cuestionó duramente el proyecto de nueva Constitución, el actor chileno Cristián de la Fuente no dejó en claro qué hará si el 4 de septiembre gana el Apruebo.

"Merecemos una Constitución que nos entregue más herramientas, no menos, para combatir la violencia, la delincuencia y el narcotráfico. Esta propuesta va en el camino contrario", expresó en el registro que el modelo nacionalizado estadounidense subió a su cuenta de Instagram.

Luego de sumarse oficialmente al Rechazo y reclamar por su aparición en la franja del Apruebo, Cristián de la Fuente decidió responder de manera directa las dudas que han surgido sobre lo que hará si los chilenos aprueban mayoritariamente el nuevo texto constitucional.

Si gana el Apruebo, "me daría una pena terrible, pero no tengo por qué irme, si es mi país", le dijo el también productor de televisión a LUN.

Y para reforzar su punto de vista, Cristián de la Fuente enfatizó que "me voy a quedar acá en Chile hasta que mi hija quiera estar en Chile".

"Cuando ella quiera irse nos vamos. Le pegaron un balazo y quiere seguir acá", recalcó.

Cristián de la Fuente y la política

El marido de Angélica Castro también fue consultado por su decisión de sumarse al Rechazo y meterse más de lleno en la política contingente.

Al respecto, aseguró que "uno en la vida tiene dos opciones: o quedarse callado o hacer algo".

"Hay gente que me dice 'ahora vienes a hablar de política, de seguridad, porque te pegaron un balazo'. Si no me hubiesen pegado el balazo quizás no estaría hablando de esto, pero me pasó y lo estoy haciendo", manifestó el papá de Laura.

Añadió que "estoy luchando por la ley Tamara también, que es para todos, no es solo para ricos o pobres".

Y aprovechó para cuestionar el que "tenemos que escuchar un nivel de tonterías, como que las encerronas le pasan solo a los ricos, porque andan en autopistas", dijo.